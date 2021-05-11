Казанского стрелка летом должны были забрать в армию

https://static.news.ru/photo/72d11536-b267-11eb-9168-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, должны были призвать в армию. Однако в военкомате на знали, что юноша отчислен из колледжа, передаёт Life.

По данным издания, на воинский учёт Галявиев встал в 17 лет. На медкомиссии окулист выявил у него близорукость третьей степени. Каких-либо других отклонений обнаружено не было, но молодому человеку присвоили категорию годности Б-3 (годен с незначительными ограничениями).

До 30 июня на время учёбы у юноши была отсрочка, тем не менее ему необходимо было явиться в военкомат на медкомиссию в марте. После того как призывник не пришёл, повестку направили в учебное заведение.

Однако в колледже Галявиев тоже не появлялся: в последние месяцы он забросил учёбу, в результате чего в апреле был отчислен.

Отец юноши заверил, что не догадывался о преступном замысле сына. Мать также заявила, что ничего не знала о его планах. Тем не менее сейчас всё указывает на то, что студент целенаправленно готовился к нападению.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) Максим Богодвид/РИА Новости