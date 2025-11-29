Казахстан перенаправил нефть после атак ВСУ в Черном море Казахстан после атак КТК экстренно перенаправил нефть на альтернативные маршруты

Казахстана экстренно перенаправил экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты после атаки украинских беспилотных катеров на морскую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), информировали в Минэнерго республики. Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана.

Минэнерго Казахстана подчеркнуло, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимы, поскольку КТК является международным энергетическим проектом. Силовое воздействие на него создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам всех участников консорциума.

Атака произошла 29 ноября, когда объекты КТК в районе порта Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 получило значительные повреждения и было выведено из строя до проведения полного комплекса восстановительных работ. Однако разлива нефти удалось избежать благодаря работе аварийных систем.