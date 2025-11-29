День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:36

Казахстан перенаправил нефть после атак ВСУ в Черном море

Казахстан после атак КТК экстренно перенаправил нефть на альтернативные маршруты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Казахстана экстренно перенаправил экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты после атаки украинских беспилотных катеров на морскую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), информировали в Минэнерго республики. Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана.

Минэнерго Казахстана подчеркнуло, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимы, поскольку КТК является международным энергетическим проектом. Силовое воздействие на него создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам всех участников консорциума.

Атака произошла 29 ноября, когда объекты КТК в районе порта Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 получило значительные повреждения и было выведено из строя до проведения полного комплекса восстановительных работ. Однако разлива нефти удалось избежать благодаря работе аварийных систем.

нефть
Черное море
КТК
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.