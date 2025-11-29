Казахстан перенаправил нефть после атак ВСУ в Черном море

Казахстана экстренно перенаправил экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты после атаки украинских беспилотных катеров на морскую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), информировали в Минэнерго республики. Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана.
Минэнерго Казахстана подчеркнуло, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимы, поскольку КТК является международным энергетическим проектом. Силовое воздействие на него создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам всех участников консорциума.
Атака произошла 29 ноября, когда объекты КТК в районе порта Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате выносное причальное устройство ВПУ-2 получило значительные повреждения и было выведено из строя до проведения полного комплекса восстановительных работ. Однако разлива нефти удалось избежать благодаря работе аварийных систем.