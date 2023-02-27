Кастрация не панацея: как защититься от «концертов» мартовских котов В начале весны владельцев котов ждут домашние «концерты». Как с этим бороться — в материале NEWS.ru

Фото: Shutterstock

1 марта считается Международным днём кошек. Как раз в это время коты напоминают о себе. Начало весны не самое радостное время для их владельцев: в конце февраля — начале марта поведение животных резко меняется. Беспокойство, агрессия и крики становятся их спутниками. По словам ветеринаров, кастрация или стерилизация животного не служит стопроцентной защитой от мартовских «концертов». Что делать с усатыми «артистами» ранней весной — в материале NEWS.ru.

Почему коты «поют» именно в марте?

В начале весны котика как будто подменяют. Его поведение становится необычным. Ветеринарный врач ГК «Астрафарм» Иван Пушилин перечислил основные признаки мартовского кота:

чрезмерное беспокойство, выраженное в двигательной активности;

увеличение частоты мурчанья, переходящего в полноценный ор;

оставление своих меток везде, где пожелают;

увеличение раздражительности и агрессия даже по отношению к хозяину.

Природа так распорядилась, что именно март является лучшим месяцем для спаривания кошек. Беременность у них длится два месяца, значит, котята появятся на свет в мае. Это самое благоприятное время, ведь впереди несколько месяцев тепла — повышается шанс их вырастить и выкормить.

Фото: Shutterstock

Какие препараты помогают успокоить кота в марте?

Ветеринары выделяют две группы препаратов, которые могут воздействовать на поведение кошек. Первые — успокоительные лекарства на растительной основе. Они обладают седативным и снотворным действием, вторые — гормональные (таблетки). Успокоительные наименее эффективны. Вторые же действительно эффективно снижают половую активность, но имеют множество побочных эффектов, сообщил NEWS.ru зоопсихолог Мирослав Волков.

Во-первых, они дорогие, во-вторых, их нужно применять строго по инструкции, регулярно, под контролем ветеринарного врача. Это очень серьезные препараты, которые имеют противопоказания. Мирослав Волков зоопсихолог

За нивелированием полового поведения мы можем пропустить некоторые симптомы заболеваний половой системы, предупреждает эксперт. Например, отсутствие течки, слишком частое ее проявление или неадекватное половое поведение могут быть признаками воспалительных процессов или гиперфункции половых желез вследствие различных причин. Действие гормональных препаратов может замаскировать эти проявления, объясняет Волков. Поэтому все препараты должны назначаться врачом после тщательного обследования. Самолечение здесь недопустимо.

Фото: Shutterstock

Если кот кастрирован, мартовских «песен» не будет?

Кастрированные/стерилизованные коты и кошки иногда также демонстрируют необычное поведение с приближением весны. Операция по удалению репродуктивных органов не всегда является гарантией того, что животные не услышат зов природы. Как сообщил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач и зоопсихолог Сергей Сотников, половое влечение есть и у них, особенно если был половой опыт до кастрации. А если в квартире есть другие особи, то ситуация может усугубиться.

Также у каждого седьмого животного операция по кастрации или стерилизации была проведена неправильно (не полностью были удалены ткани яичников), сообщает Иван Пушилин. Из-за чего возникает так называемый синдром реминантного яичника, когда животные ведут себя вполне типично для «полноценных» самцов и самок. Уровень их половых гормонов вполне соответствует стандартным показателям. Например, прогестерон в семь раз выше, чем у кастрированных. Поэтому стерилизация/кастрация — это не гарантия того, что март в вашем доме пройдет спокойно.

Гуманнее всего некастрированному животному давать специальные контрацептивные препараты (лучше всего в форме таблеток или капель с двумя гормонами в составе), которые приводят гормональный фон питомца в порядок, и он перестает испытывать беспокойство. Но если принимать данные препараты по схеме поддержания, то гормональный фон животного остается в стабильном состоянии постоянно, и март (да и не только он) в вашем доме наступит только в хорошем смысле этого слова — в виде капели, солнца и подснежников. Иван Пушилин ветеринарный врач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказывать и ругать своего любимца бесполезно, вряд ли это принесет пользу, а лишь настроит животное против хозяина, говорит Иван Пушилин.