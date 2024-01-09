Российские фильмы могут сорвать рекордную кассу в январе ФК: российские фильмы могут заработать в январе больше, чем за весь 2016 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Российские фильмы могут установить новый рекорд по кассовым сборам за январь 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Фонда кино. По мнению специалистов, за месяц отечественные картины могут заработать столько же, сколько за весь 2016 год. Согласно статистике в период с 1 по 8 января российские фильмы уже собрали 5,5 млрд рублей из общих сборов в 5,8 млрд. Лидером новогоднего проката стала комедия «Холоп-2», собравшая 2,6 млрд рублей.

Прогноз специалистов фонда основывается на данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Отмечается, что в новогодние праздники был установлен рекорд по кассовым сборам. Они стали самыми высокими за всю современную историю отечественного кинопроката. Предполагается, что к концу января кассовые сборы достигнут отметки в 8,6 млрд рублей.

Отмечается, что самым кассовым новогодним фильмом в отечественном кинопрокате стала комедия «Холоп-2», которую посмотрели свыше 6,5 млн зрителей. Второе место в списке занял фильм «Бременские музыканты», третье место — «Три богатыря и Пуп Земли». В пятерку лидеров также попали ленты «Манюня: новогодние приключения» и «Великолепная пятерка».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее призвал режиссеров и сценаристов не увлекаться сказочными сюжетами. По его словам, русские сказки — это кладезь для экранизации, однако зритель может устать от отсутствия разнообразия.