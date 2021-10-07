Кассовая борьба: ждёт ли Россию бунт таксистов против агрегаторов

Подмосковные таксисты устроили серию забастовок против условий агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» — соответственно в Сергиевом Посаде и Клину. Водители жалуются, что им срезали надбавки за минимальные заказы, из-за чего стоимость поездки на такси стала не дороже, чем в маршрутке. В «Яндексе» заверили, что протесты не повлияли на работу, а в «Ситимобиле» признались, что не получали сигналов о недовольстве и в целом «заботятся» о водителях-партнёрах. Некоторые эксперты уверены, что положение ухудшается, но связано оно не с уберизацией городских сервисов, а с более глубокими причинами.

Пошли на попятную

Сергиевопосадские таксисты обнаружили, что «Яндекс», который, по их утверждению, «давно является собственником таксомоторной отрасли» в городе, снизил компенсирующие доплаты за минимальную стоимость поездки, уменьшив последнюю со 130 до 100 рублей. В Клину другой агрегатор — «Ситимобил» — урезал минималку со 140 до 120 рублей.

Речь идёт о доплатах, начисляемых агрегаторами водителям за заказы, которые стоят меньше определённой суммы. Фактически деньги выдаются за поездки, которые невыгодны таксистам. Например, за заказ, который обойдётся пассажиру в 69 рублей, водителю перечислят 61 рубль при минималке в 130 рублей, как в Сергиевом Посаде, или 51 при 120 — в Клину (а до недавнего времени — соответственно 71 и 140). Это делается для того, чтобы мотивировать таксистов выполнять мелкие заказы и чтобы пассажиры совершали поездки на небольшие расстояния.

При этом, если верить протестующим, в Сергиевом Посаде водители столкнулись и с фактическим повышением комиссии, которую берёт с таксистов агрегатор.

Например, возил пассажира за 50 рублей. «Яндекс» доплачивал до 150 рублей. Комиссия была 14%. Теперь везёт за 50 рублей. Яндекс доплачивает ноль рублей и берёт комиссию 20%. Подача 3–5 километров и в пути 3–5 километров, 20 минут на заказ. И в результате водителю теперь достаётся 40 рублей. Нетрудно посчитать, каков доход водителя в час при такой «движухе». А бензин? А стоимость автомобиля? — задавался вопросами специализированный Telegram-канал «Таксист-активист».

Несколько десятков водителей такси из Сергиева Посада устроили первую забастовку 1 октября. Как рассказал NEWS.ru представитель инициативы «Платформа солидарности», которая координирует протесты таксистов, их тактика состоит в том, что собравшиеся в определённом месте водители включают свои приложения «Яндекс.Такси» и нажимают кнопку «Занято». Таким образом они создают дефицит свободных машин в городе, пытаясь склонить «Яндекс» в свою сторону.

В Сергиевом Посаде таксисты бастуют уже четвёртый день после того, как «Яндекс» снизил стоимость минималки со 130 до 100 рублей за первые два километра и три минуты пути. Это вызвало негатив, и в первый день собрались водители около 100 машин. Пассажиры из-за этого не могли сделать заказ: был суперповышенный спрос, а поездка вместо условных 100 рублей стоила 600–700. На следующий день неожиданно для всех «Яндекс» пошёл на попятную и вернул прежний тариф. Половина водителей потом уже не вышла на забастовку, которую некоторые решили продолжать, расширив требования, — заявил собеседник NEWS.ru.

Добившись определённых уступок, водители подмосковного города провели повторную забастовку 4 октября. Они, в частности, выдвинули требования снижения комиссии агрегатора с 20% до 10%, установки минимальной оплаты труда в размере 130 рублей после вычета всех комиссий.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам водителей, до того как «Яндекс» вернул прежние тарифы, в течение пяти дней они возили пассажиров «и за 80 рублей, что оказалось невыгодным, учитывая затраты на ГСМ, аренду машины и комиссию самого „Яндекса“ в 19%, которую тот тоже поднял на 5%».

«Яндекс» отменил минималки, которые у нас были. Кроме того, в тарифах не учтены [расходы на] ГСМ, налоги и другие издержки. У нас проезд по городу на автобусе — 37 рублей, нас приравняли к автобусу. Мы, получается, дешевле, чем автобус. В такси четыре свободных места, и если 37 рублей умножить на четыре, получается 148 рублей, а мы ездим за 70–80 рублей, — рассказала одна из таксисток из Сергиева Посада.

По её словам, «Яндекс» их «загоняет в рамки своими бонусами», чтобы таксисты «работали как рабы». А государство, как отмечает активистка, хочет максимально контролировать отрасль, но при этом не собирается обязать агрегаторов, чтобы у таксистов был некий единый тариф. Она привела в пример, что в СССР, когда в такси стояли счётчики, посадка пассажира стоила 20 копеек. Также она напомнила, что «буханка хлеба в те годы стоила 16 копеек, а сейчас самая дешёвая буханка стоит 35 рублей».

Сергиевопосадские забастовщики жалуются на быстрый рост цен на автомобили, и чтобы заработать на не самую дорогую машину, надо трудиться примерно 4,5 года без выходных. Также постоянно дорожает горючее, обслуживание, но поездки «остаются в той же самой цене».

Таксисты, по словам участников забастовки в Сергиевом Посаде, в среднем отдают около 23% общей стоимости поездки «Яндексу» и таксопарку, а из того, что остаётся водителям, вычитаются ГСМ, налоги, амортизация и прочие расходы.

Комиссия «Яндекса» неподъёмная, они равняют нас с Москвой, но несмотря на то, что мы недалеко от Москвы, средняя зарплата в Сергиевом Посаде существенно ниже, чем в столице, — констатирует участница протеста.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» NEWS.ru не стали говорить о забастовке, сообщив лишь о росте числа водителей на линии и заказов как в Сергиевом Посаде, так и в других городах Московской области.

Наш сервис работает в обычном режиме. По свежим данным, за последние месяцы средний доход водителей, которые выполняют заказы «Яндекс.Такси» в Сергиевом Посаде, только вырос, в том числе благодаря нашей системе бонусов за выполнение поездок, — сказано в комментарии пресс-службы.

В обычном режиме

Параллельно с Сергиевым Посадом забастовка таксистов вспыхнула в подмосковном Клину. На отдельной площадке собралось более 70 человек. Водители 4 октября потребовали от агрегатора «Ситимобил» вернуть доплату заказа на прежний уровень и убрать получасовые предзаказы.

Как рассказал NEWS.ru один из клинских таксистов, «Ситимобил» снизил доплаты со 140 рублей до 120 рублей:

Мы требуем вернуть их на прежний уровень (как минимум), сделать дальнюю подачу, потому что заказы за город не берут 100% водителей — 30 километров никто не поедет за 400 рублей. Также в наших требованиях — убрать конский предзаказ, где водитель обязан стоять по 50 минут за свой счёт.

Он добавил, что в первый же день забастовки руководство «Ситимобил» связалось с крупнейшим таксопарком в Клину и уверило, что представители руководства приедут в город «для решения вопросов». Между тем в компании «Ситимобил» NEWS.ru заверили, что не в курсе о напряжённости, добавив, что непосредственно водители не являются их сотрудниками, а сотрудничают с агрегатором через таксопарки-партнёры.

Мы не получали жалоб от пользователей о работе такси в городе, водителей, сотрудничающих с нашим сервисом. Также не получали жалоб от самих водителей-партнёров и предупреждений о планируемой забастовке. Сервис работает в Клину в обычном режиме, пользователи продолжают с комфортом передвигаться по городу на такси, — утверждают в пресс-службе «Ситимобила».

В компании добавили, что несмотря на то что водители не являются их сотрудниками, там «заботятся» и о том, «чтобы они могли получать доход» и чтобы их сотрудничество с агрегатором «было максимально комфортным». В частности, как отметили в пресс-службе «Ситимобила», для водителей-партнёров «существуют различные программы бонусов, благодаря которым они могут зарабатывать больше».

Специально для водителей-партнёров в приложении «Ситимобил» уже давно работает функция чаевых, чтобы при желании пользователь мог поблагодарить водителя за комфортную и безопасную поездку, за хорошее знание города, — добавили в пресс-службе.

С этим не согласен собеседник NEWS.ru, который принимал участие в забастовке в Клину. По его словам, самая сложная проблема, с которой столкнулись таксисты по всей России, — это сами агрегаторы. До их появления, как говорит водитель, «нигде не было никаких проблем с такси».

Что-то более серьёзное

Это не первые акции протеста таксистов в Подмосковье за последний год. В июне недовольство снижением минималки высказывали в Лобне, в марте бастовали водители в Жуковском и Раменском. Они были также недовольны низкими тарифами на перевозку пассажиров. Протестующие передвигались на низкой скорости по дорогам с включённым аварийным сигналом.

Забастовки таксистов также проходили в разных городах России в декабре 2019 года. Они протестовали против политики агрегаторов, которые, по их мнению, берут непомерно высокий процент за услуги подключения, кроме этого, водители требовали повышения тарифа.

Активист «Платформы солидарности» в беседе с NEWS.ru отметил, что за последний год бунт таксистов происходит уже «в 10-м или 12-м» городе. До этого забастовки случались реже, а их участники ничего не добивались.

За последние годы основные игроки-агрегаторы демпинговали рынок, понижая качество оказываемых услуг для пассажира. Официальных легальных перевозчиков сегодня нет, они уничтожены. Все работают «вчёрную» — 99% в тени, это обнальные конторки, это кинутые водители, это аренда автомобилей, где тоже все друг друга кидают. Ситуация всё хуже и хуже, она накаляется каждый год, потому что цены на всё растут, «Яндекс» богатеет (он отчитался, что в прошлом году у него в два раза повысилась прибыль), а тарифы не меняются. В общем, рядовые водители оказались заложниками крупного капитала, а власти при этом не касаются сферы такси, — отметил собеседник NEWS.ru.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью NEWS.ru пояснил, что массовых протестов таксистов в Россию ни разу не было, а имели место единичные случаи недовольства.

В порядке эксперимента я на прошлой неделе поработал водителем такси и понял, что если бы агрегатора не было, я бы катался по городу и искал бы заказы в свободном режиме, сжёг бы больше бензина, чем заплатил бы комиссию агрегатору. Вместе с тем в малых городах очень невысокие тарифы, потому что там очень низкие зарплаты. Если в Сергиевом Посаде спрос невелик, то стимулировать водителей агрегаторам незачем. В области тарифообразования они работают, анализируя покупательную способность населения, количество таксистов на линии. И когда спрос большой, тарифы вырастают, и достаточно заметно. Например, утром стоимость проезда, как правило, выше, а позднее, когда люди разъезжаются по рабочим местам, цена падает. Поэтому таксисту надо быть как сёрферу — смотреть и работать там, где повышенный спрос. Там и тарифы, и, соответственно, заработки будут выше. Но в малых городах эта концепция не срабатывает, потому что это, по сути, единое пространство, а ситуация там сложнее. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза вице-президент Национального автомобильного союза

При этом собеседник NEWS.ru подметил, что «таксистов становится больше пропорционально ухудшению экономической ситуации в стране». Поэтому он считает, что в ситуации с низкими зарплатами таксистов стоит винить не агрегатор, а «экономическую политику или, может быть, что-то более серьёзное и глобальное».