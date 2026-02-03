Картошка, яйцо и мой секрет: ложка майонеза в тесто. Нежная и румяная лепешка, которая тает во рту. Готовка — 15 минут

Картошка, яйцо и мой секрет: ложка майонеза в тесто. Нежная и румяная лепешка, которая тает во рту. Готовка — 15 минут

Беру обычную сырую картошку, яйцо и добавляю одну хитрость — готовлю потрясающую лепешку прямо на сковороде. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальный вариант для быстрого и сытного завтрака или легкого ужина, когда нет времени на долгую готовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, буквально тающая во рту картофельная основа с легкой кислинкой и идеальная румяная, хрустящая корочка со всех сторон. Для приготовления вам понадобится: 3-4 средние сырые картофелины, 1 яйцо, 1 ст. л. майонеза, 2 ст. л. муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю или руками. В миске смешайте тертый картофель, яйцо, майонез, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородного теста. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите всю массу, разровняйте лопаткой в круглую лепешку толщиной около 1 см. Жарьте под крышкой 6-8 минут до золотистого низа, затем аккуратно переверните с помощью тарелки и жарьте еще 5-7 минут без крышки до полной готовности и румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.