Картошка, яйцо и горсть муки — жарю картофельные шайбочки с сырным сюрпризом внутри: хрустит снаружи, тает внутри — вкуснее любых драников

Беру картофель, яйца и муку и готовлю румяные, ароматные шайбочки прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые шайбочки с хрустящей карамелизованной корочкой и нежной, тающей серединкой с ароматным сырным сюрпризом. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую порцию, и даже те, кто равнодушен к картошке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте картофель с яйцами, мукой, солью и перцем до однородности.

Сыр нарежьте небольшими брусочками. Разогрейте сковороду с маслом. На разогретую поверхность выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие лепешки. В центр каждой положите кусочек сыра и сверху прикройте еще немного картофельной массой. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

