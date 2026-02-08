Картошка в мундире снова в моде, тем более так. Шикарно, сытно и по-домашнему вкусно

Простая еда снова в моде — без лишних заморочек и сложных ингредиентов. Картошка в мундире — отличный полезный углевод, а с мясной начинкой она превращается в полноценный сытный и очень вкусный ужин. Готовлю так, когда хочется накормить семью быстро, вкусно и без долгой возни. Получается ароматно, с хрустящей кожицей и нежной начинкой внутри.

Ингредиенты: картофель крупный — 4 шт., говядина (фарш или мелко нарезанная) — 450 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное и оливковое масло — по вкусу, тертый сыр — по желанию, соль, перец, зеленый лук или зелень, сметана для подачи.

Приготовление: картофель тщательно вымойте и запекайте в кожуре при 200 °C около 50–60 минут до мягкости. Пока он готовится, обжарьте говядину с луком и чесноком до румяности, посолите и поперчите. Готовые клубни разрежьте вдоль и аккуратно выньте часть мякоти. Смешайте ее с мясной начинкой, при желании добавьте тертый сыр. Наполните картофель получившейся массой, сверху можно посыпать еще сыром. Верните в духовку на 10–15 минут, чтобы все хорошо прогрелось и подрумянилось. Подавайте горячим со сметаной и свежей зеленью — просто, сытно и невероятно вкусно. Сохраняйте рецепт, он точно пригодится.

