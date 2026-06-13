Картошка пойдет ведрами — один июньский прием резко увеличит урожай клубней

В июне картофель выглядит крепким и сильным, поэтому многие дачники расслабляются и забывают про важный уход. А зря — именно сейчас можно заметно увеличить будущий урожай. Все решает одно правильное окучивание в нужный момент.

Лучшее время для процедуры — когда кусты выросли до 15–20 сантиметров и начали выпускать бутоны. Влажную землю аккуратно подгребают к стеблям, формируя высокий холмик. Снаружи должны остаться только верхние листья.

После такого окучивания картофель начинает образовывать больше подземных побегов, а значит, и клубней станет больше. Заодно рыхлая земля удерживает влагу, защищает картошку от позеленения и мешает сорнякам разрастаться. Главное — не затягивать с работой, иначе можно повредить уже растущие клубни.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после высокого окучивания картофель вырастает ровнее и крупнее. Еще один полезный совет — проводить процедуру после дождя или хорошего полива, когда земля мягкая и легко держит форму.

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