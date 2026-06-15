Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 07:00

Слизни больше не трогают клубнику и салат: простой способ без химии работает отлично

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Слизни в последние годы стали настоящей бедой для дачников. Они быстро размножаются, портят ягоды, зелень и овощи, а избавиться от них бывает непросто. Но есть простой способ, который помогает защитить грядки без дорогих препаратов и лишней химии.

Опытные огородники делают для слизней колючий барьер из обычной яичной скорлупы. Ее нужно хорошо высушить, слегка измельчить и рассыпать вокруг грядок или отдельных растений. У слизней очень нежная кожа, поэтому они не могут переползти через острые кусочки и уходят искать другое место.

Для усиления эффекта в скорлупу добавляют немного кофейной гущи. Кофеин действует на моллюсков губительно, а сами вредители стараются обходить такие участки стороной. После сильного дождя защитный слой лучше обновить.

Есть и дополнительный плюс: скорлупа насыщает почву кальцием, а кофейная гуща — азотом. Главное — не переборщить с кофе, чтобы не сделать грунт слишком кислым.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на клубничных грядках и заметила, что слизней стало гораздо меньше уже через несколько дней. Она советует дополнительно убирать с участка сырые доски и густые сорняки, где вредители любят прятаться днем.

Ранее сообщалось, что кислотность почвы часто остается «за кадром», хотя именно она решает, будет урожай богатым или растения будут чахнуть. Этот показатель влияет на то, как корни усваивают питание, и может меняться даже на соседних грядках.

Проверено редакцией
Читайте также
Слизни сбегутся сами: старая тряпка с кефиром спасает грядки лучше дорогих отрав
Общество
Слизни сбегутся сами: старая тряпка с кефиром спасает грядки лучше дорогих отрав
Россиянам рассказали, как защитить дачные растения от жары
Общество
Россиянам рассказали, как защитить дачные растения от жары
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Семья и жизнь
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Овощи больше не прорастают зимой: простая хитрость помогает хранить лук полгода
Общество
Овощи больше не прорастают зимой: простая хитрость помогает хранить лук полгода
Достаточно одной ложки на грядку — и луковая муха облетает ваш огород стороной все лето
Общество
Достаточно одной ложки на грядку — и луковая муха облетает ваш огород стороной все лето
слизни
грядки
овощи
урожай
вредители
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил Макрону ввести пошлины на шампанское из Франции
Гэтжи стал новым полноправным чемпионом UFC
В Самаре выросло число погибших при пожаре в жилом доме
Бокерия назвал две главные причины детского ожирения
Додон заявил о провальных попытках властей Молдавии искоренить русский язык
Экс-морпех США рассказал об объявленной спецслужбами Украины охоте на него
В Москве поймали подозреваемого в жестоком убийстве
Россиянам объяснили, можно ли покупать золото на маркетплейсах
Сбивший двухлетнюю девочку на байке подросток нашел способ замести следы
Один человек погиб и 11 пострадали при аварии с автобусом и грузовиком
Изоляция гарнизона ВСУ и снос фортификаций: новости СВО к утру 15 июня
Сборная Швеции триумфально ворвалась в чемпионат мира по футболу
Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Белгородскую область
Дипломат раскрыл, как санкции отразились на туризме Лазурного берега
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 123 БПЛА
Ученые нашли следы древних укреплений в пригороде российского города
«Ураган» обрушился на ВСУ у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 15 июня
Мобилизованные ВСУ устроили кровавую разборку в учебке
Жителям Нигерии стали доставлять российское вино
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.