Слизни больше не трогают клубнику и салат: простой способ без химии работает отлично

Слизни больше не трогают клубнику и салат: простой способ без химии работает отлично

Слизни в последние годы стали настоящей бедой для дачников. Они быстро размножаются, портят ягоды, зелень и овощи, а избавиться от них бывает непросто. Но есть простой способ, который помогает защитить грядки без дорогих препаратов и лишней химии.

Опытные огородники делают для слизней колючий барьер из обычной яичной скорлупы. Ее нужно хорошо высушить, слегка измельчить и рассыпать вокруг грядок или отдельных растений. У слизней очень нежная кожа, поэтому они не могут переползти через острые кусочки и уходят искать другое место.

Для усиления эффекта в скорлупу добавляют немного кофейной гущи. Кофеин действует на моллюсков губительно, а сами вредители стараются обходить такие участки стороной. После сильного дождя защитный слой лучше обновить.

Есть и дополнительный плюс: скорлупа насыщает почву кальцием, а кофейная гуща — азотом. Главное — не переборщить с кофе, чтобы не сделать грунт слишком кислым.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на клубничных грядках и заметила, что слизней стало гораздо меньше уже через несколько дней. Она советует дополнительно убирать с участка сырые доски и густые сорняки, где вредители любят прятаться днем.

Ранее сообщалось, что кислотность почвы часто остается «за кадром», хотя именно она решает, будет урожай богатым или растения будут чахнуть. Этот показатель влияет на то, как корни усваивают питание, и может меняться даже на соседних грядках.