Картошка и помидоры подскочили в цене в России

Новое исследование Росстата показало, что с начала октября в России подорожали овощи и картошка. Сильнее всего выросли цены на огурцы и помидоры. Данные опубликованы на официальном сайте организации, об этом сообщает URA.RU.

За период с 5 по 11 октября 2021 г. индекс потребительских цен составил 100,22%. С начала октября — 100,37%, с начала года — 105,71%, — сообщили в Росстате.

В среднем на 8% выросли цены на огурцы и помидоры — это наибольший рост. Куриные яйца увеличились в цене на 3,3%. Картошка на 5%, а сахар на 0,5%. Снизились цены на черный чай — 0,7%, пшено — на 0,2%, баранину и мороженную рыбу — на 0,1%.

Ранее в Минтрансе заявили, что увеличение государственного финансирования грузоперевозок поможет остановить рост продуктовых цен. В качестве одной из мер предлагается использовать онлайн-платформы для поиска перевозчиков.

Ведомство также предлагает заключать долгосрочные договоры и расширить государственную поддержку для лизинговых компаний. При этом объём субсидий, по мнению специалистов Минтранса, можно увеличить за счёт средств утилизационного сбора на ввозимые автомашины. В 2021 году он должен составить почти 400 млрд рублей.