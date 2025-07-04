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04 июля 2025 в 07:00

Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами! Рататуй — овощное блюдо из Прованса, ставшее символом французской домашней кухни. Готовится из свежих овощей, душистых трав и оливкового масла. Мы предлагаем свой вариант блюда, нарезка как в традиционном — кружочками, но каждый овощ обжариваем до золотистости.

Ингредиенты

  • Сахар — щепотка
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Молотый чёрный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Петрушка — 10 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Помидоры — 2 шт.
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Томатная паста — 1/2 ч. ложки
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Жёлтый сладкий перец — 1 шт.

Приготовление

  1. Баклажаны и лук нарезать кольцами, баклажаны посолить и отставить. Перцы и помидоры очистить от семян, тоже нарезать кольцами. Петрушку и чеснок измельчить. Обжарить лук на масле до мягкости, убрать из сковороды.
  2. Отдельно обжарить баклажаны, затем перцы. Влить оставшееся масло, обжарить чеснок, добавить пасту, сахар и помидоры, тушить 30 секунд. Вмешать все овощи и зелень, посолить, поперчить, потушить минуту и снять с огня.

Рататуй получится сочным, ароматным и очень аппетитным — как гарнир или самостоятельное блюдо.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с брынзой и корейской морковью! Вкуснющая закуска.

баклажаны
перец
помидоры
простой рецепт
рататуй
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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