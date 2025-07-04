Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами

Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами

Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами! Рататуй — овощное блюдо из Прованса, ставшее символом французской домашней кухни. Готовится из свежих овощей, душистых трав и оливкового масла. Мы предлагаем свой вариант блюда, нарезка как в традиционном — кружочками, но каждый овощ обжариваем до золотистости.

Ингредиенты

Сахар — щепотка

Репчатый лук — 1 шт.

Молотый чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Петрушка — 10 г

Чеснок — 2 зубчика

Помидоры — 2 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Оливковое масло — 50 мл

Томатная паста — 1/2 ч. ложки

Красный сладкий перец — 1 шт.

Жёлтый сладкий перец — 1 шт.

Приготовление

Баклажаны и лук нарезать кольцами, баклажаны посолить и отставить. Перцы и помидоры очистить от семян, тоже нарезать кольцами. Петрушку и чеснок измельчить. Обжарить лук на масле до мягкости, убрать из сковороды. Отдельно обжарить баклажаны, затем перцы. Влить оставшееся масло, обжарить чеснок, добавить пасту, сахар и помидоры, тушить 30 секунд. Вмешать все овощи и зелень, посолить, поперчить, потушить минуту и снять с огня.

Рататуй получится сочным, ароматным и очень аппетитным — как гарнир или самостоятельное блюдо.

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