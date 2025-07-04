Забудьте про скучные овощи! Готовим «А-ля рататуй» с прованскими травами! Рататуй — овощное блюдо из Прованса, ставшее символом французской домашней кухни. Готовится из свежих овощей, душистых трав и оливкового масла. Мы предлагаем свой вариант блюда, нарезка как в традиционном — кружочками, но каждый овощ обжариваем до золотистости.
Ингредиенты
- Сахар — щепотка
- Репчатый лук — 1 шт.
- Молотый чёрный перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Петрушка — 10 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Помидоры — 2 шт.
- Баклажаны — 2 шт.
- Оливковое масло — 50 мл
- Томатная паста — 1/2 ч. ложки
- Красный сладкий перец — 1 шт.
- Жёлтый сладкий перец — 1 шт.
Приготовление
- Баклажаны и лук нарезать кольцами, баклажаны посолить и отставить. Перцы и помидоры очистить от семян, тоже нарезать кольцами. Петрушку и чеснок измельчить. Обжарить лук на масле до мягкости, убрать из сковороды.
- Отдельно обжарить баклажаны, затем перцы. Влить оставшееся масло, обжарить чеснок, добавить пасту, сахар и помидоры, тушить 30 секунд. Вмешать все овощи и зелень, посолить, поперчить, потушить минуту и снять с огня.
Рататуй получится сочным, ароматным и очень аппетитным — как гарнир или самостоятельное блюдо.
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