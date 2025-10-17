Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 04:33

Картофельные панкейки с сыром: американский конкурент драников, который стоит попробовать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я подсмотрел в маленьком кафе, где его подавали на завтрак. Меня поразило, как из обычной картошки и сыра можно сделать такое хрустящее и нежное блюдо одновременно. Теперь это мой главный козырь, когда хочется удивить гостей или сделать обычный ужин по-настоящему особенным.

Готовлю я так: четыре крупные картофелины очищаю и натираю на мелкой терке. Самое важное — тщательно отжимаю картофельную массу через марлю, чтобы ушла вся лишняя влага. Именно это и дает ту самую хрустящую корочку. К картошке добавляю 150 граммов тертого твердого сыра, одно яйцо, пару измельченных зубчиков чеснока для аромата и три столовые ложки муки. Соль и перец кладу по вкусу. Все хорошо перемешиваю до однородности.

На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываю массу столовой ложкой, формируя аккуратные лепешки. Обжариваю на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Не стоит делать огонь сильным, иначе сыр внутри не успеет как следует расплавиться, а картошка — пропечься. Подаю эти панкейки сразу же, горячими, со сметаной или свежим йогуртом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
сыры
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый беспроигрышный способ предотвратить удар Tomahawk по РФ
Собчак обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в трусости
Сон о рождении девочки: новые начинания и личные перемены
Критика «Бригады», молчание об СВО, осуждение россиян: куда пропал Майков
Системы ПВО начали громить дроны в одном из прибрежных городов РФ
В Госдуме рассказали о новом способе покупки квартир
«Коварство»: врач назвала неочевидные симптомы гепатита C
Россияне перечислили 100 лучших новостей десятилетия
Имущество экс-руководителей известной в Приморье компании арестовали
Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина
Миллионные гонорары и русофобия. Брыльска продала РФ, которая ее кормила
Россиянам ответили, чем грозит появление на детской площадке с собакой
«Тон иной»: в США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным
Заявление Трампа после разговора с Путиным шокировало Зеленского
Работодателей предупредили о неприятностях от сотрудников, врущих в резюме
Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.