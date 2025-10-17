Картофельные панкейки с сыром: американский конкурент драников, который стоит попробовать

Этот рецепт я подсмотрел в маленьком кафе, где его подавали на завтрак. Меня поразило, как из обычной картошки и сыра можно сделать такое хрустящее и нежное блюдо одновременно. Теперь это мой главный козырь, когда хочется удивить гостей или сделать обычный ужин по-настоящему особенным.

Готовлю я так: четыре крупные картофелины очищаю и натираю на мелкой терке. Самое важное — тщательно отжимаю картофельную массу через марлю, чтобы ушла вся лишняя влага. Именно это и дает ту самую хрустящую корочку. К картошке добавляю 150 граммов тертого твердого сыра, одно яйцо, пару измельченных зубчиков чеснока для аромата и три столовые ложки муки. Соль и перец кладу по вкусу. Все хорошо перемешиваю до однородности.

На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываю массу столовой ложкой, формируя аккуратные лепешки. Обжариваю на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Не стоит делать огонь сильным, иначе сыр внутри не успеет как следует расплавиться, а картошка — пропечься. Подаю эти панкейки сразу же, горячими, со сметаной или свежим йогуртом.

