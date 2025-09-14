Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 08:46

Картофельное пюре как в детстве: секрет в одном горячем ингредиенте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарелка нежного картофельного пюре сразу возвращает во времена детства. Лёгкая текстура, которая буквально тает во рту, кажется простой, но далеко не всегда получается дома. Секрет знают профессиональные повара — и он куда проще, чем многие думают.

Главная хитрость — горячее молоко, добавленное в самом конце приготовления. Его температура играет решающую роль: холодное молоко делает пюре клейким, а горячее — раскрывает крахмал и придаёт воздушность.

Некоторые шефы советуют довести молоко до кипения вместе с лавровым листом или щепоткой мускатного ореха. Такой приём наполняет блюдо тонким ароматом, сохраняя при этом яркий вкус картофеля.

Добавлять молоко нужно постепенно, постоянно размешивая венчиком или ложкой. Так легче контролировать консистенцию и избежать лишней жидкости. Масло тоже играет роль: оно должно быть мягким, но не растопленным, тогда равномерно распределяется и не отделяется от пюре.

Опытные кулинары напоминают, что соль лучше класть прямо в воду при варке. Это делает вкус более сбалансированным. А вот сливки хоть и добавляют насыщенности, но утяжеляют блюдо — для лёгкости лучше придерживаться молока.

Есть и ещё один важный нюанс: картофель нельзя переваривать. Разваренные клубни лишают пюре воздушности. После слива воды их стоит немного обсушить — тогда молоко впитается лучше, а структура останется нежной.

Один простой шаг — горячее молоко — способен превратить обычное блюдо в то самое пюре, вкус которого знаком с детства.

Нежное куриное мясо под золотистой овощной шапкой — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и не готов отказываться от вкусного. В 100 граммах всего 170 калорий, но блюдо остаётся сытным и ароматным.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.