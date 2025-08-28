День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:29

Картофель фри без фритюра: хруст, который покоряет кухню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий картофель фри без капли фритюра звучит как компромисс, но на деле это полноценная альтернатива. Главное — знать, как заставить духовку работать на максимум.

Секрет начинается с выбора картофеля: лучше всего подходят сорта с высоким содержанием крахмала. Они дают ту самую золотистую корочку, которую сложно получить из молодых клубней.

Нарезка тоже важна — тонкие и равномерные полоски обеспечивают одинаковую степень прожарки. Если кусочки будут разного размера, часть пересохнет, а другая останется сырой. После нарезки картофель промывают в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. Это помогает избежать слипания и делает поверхность более сухой.

Затем ломтики тщательно обсушивают — бумажные полотенца справляются с этим лучше всего. Влага мешает образованию корочки.

Небольшое количество растительного масла всё же потребуется, но не для жарки, а для покрытия. Лучше использовать кисточку, чтобы равномерно распределить масло по каждому кусочку.

Температура духовки должна быть высокой — около 220–230 градусов. Это позволяет быстро запечь поверхность и сохранить мягкость внутри.

Пергамент или силиконовый коврик — идеальная основа, чтобы картофель не прилипал. Металлический противень без покрытия может дать слишком сильный жар снизу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во время запекания важно один раз перевернуть картофель, чтобы корочка образовалась со всех сторон. Это делается примерно через 15 минут от начала приготовления.

Некоторые добавляют кукурузный крахмал перед запеканием — он усиливает хруст. Но важно не переборщить, иначе появится мучнистый привкус.

Готовый картофель лучше подавать сразу, пока он не потерял текстуру. При остывании он становится мягким, особенно если накрыть его крышкой.

Этот способ подходит тем, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых вкусов. Духовка справляется с задачей не хуже фритюрницы, если соблюсти все нюансы.

Эти необычные консервы станут любимой закуской в вашей коллекции зимних заготовок. Патиссоны идеально подходят для маринования — они сохраняют форму, прекрасно пропитываются рассолом и хранятся без холодильника.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может столкнуться с потоком автомобилей и электроники из Индии
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.