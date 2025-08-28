Картофель фри без фритюра: хруст, который покоряет кухню

Хрустящий картофель фри без капли фритюра звучит как компромисс, но на деле это полноценная альтернатива. Главное — знать, как заставить духовку работать на максимум.

Секрет начинается с выбора картофеля: лучше всего подходят сорта с высоким содержанием крахмала. Они дают ту самую золотистую корочку, которую сложно получить из молодых клубней.

Нарезка тоже важна — тонкие и равномерные полоски обеспечивают одинаковую степень прожарки. Если кусочки будут разного размера, часть пересохнет, а другая останется сырой. После нарезки картофель промывают в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. Это помогает избежать слипания и делает поверхность более сухой.

Затем ломтики тщательно обсушивают — бумажные полотенца справляются с этим лучше всего. Влага мешает образованию корочки.

Небольшое количество растительного масла всё же потребуется, но не для жарки, а для покрытия. Лучше использовать кисточку, чтобы равномерно распределить масло по каждому кусочку.

Температура духовки должна быть высокой — около 220–230 градусов. Это позволяет быстро запечь поверхность и сохранить мягкость внутри.

Пергамент или силиконовый коврик — идеальная основа, чтобы картофель не прилипал. Металлический противень без покрытия может дать слишком сильный жар снизу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во время запекания важно один раз перевернуть картофель, чтобы корочка образовалась со всех сторон. Это делается примерно через 15 минут от начала приготовления.

Некоторые добавляют кукурузный крахмал перед запеканием — он усиливает хруст. Но важно не переборщить, иначе появится мучнистый привкус.

Готовый картофель лучше подавать сразу, пока он не потерял текстуру. При остывании он становится мягким, особенно если накрыть его крышкой.

Этот способ подходит тем, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых вкусов. Духовка справляется с задачей не хуже фритюрницы, если соблюсти все нюансы.

