Карьерный эксперт рассказала, как преуспеть в работе и в личной жизни Карьерный эксперт Чемоданова: чтобы в жизни был баланс, иногда работе нужно сказать «нет»

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Чтобы преуспеть и в работе, и в личной жизни, необходимо соблюдать баланс между разными сферами деятельности, посоветовала карьерный эксперт Галина Чемоданова. Уходить в карьеру с головой — плохая идея, нужно чаще общаться с семьей и друзьями , а также не забывать про хобби и самообразование. Здоровый режим дня и умение отдыхать — еще одни составляющие успеха, отметила специалист в интервью Lenta.ru.

Построению карьеры, как и всем остальным сферам жизни, зачастую вредит неумение сказать «нет». Совет банальный, но не стоит брать на себя больше, чем вы можете успеть, жертвовать сном и питанием ради многочисленных проектов, — сказала Чемоданова.

Специалист подчеркнула важность сохранения социальных связей. Необходимо поддерживать общение не только с членами семьи, но и периодически встречаться с друзьями или знакомыми. Не стоит свысока смотреть на хобби, считая это пустой тратой времени. По словам специалиста, любимые занятия помогают почувствовать радость в жизни и отвлечься от рабочих дел. Для любого человека также необходим отдых, при этом если организму хочется просто бездельничать, стоит к нему прислушаться, считает Чемоданова.

Директор по персоналу Елена Булкина ранее рассказала, что все больше людей в России выбирают фриланс. Согласно опросу ВЦИОМа, около 5% респондентов работают без официального трудоустройства. По словам эксперта, фриланс помогает балансировать между карьерой и личной жизнью, поэтому молодые люди чаще делают выбор в пользу дистанционной работы.