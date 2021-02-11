«Камера забита фотографиями котов»: Навальный написал письмо жене

https://static.news.ru/photo/8c9e98de-6c81-11eb-b430-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Политик Алексей Навальный написал письмо из камеры своей жене Юлии. Он пожаловался, что ему присылают слишком много фотографий котов.

Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох, — написал он.

Фотографию письма в Instagram опубликовала сама Юлия. Она попросила людей, которые отправляют письмо, отправлять снимки не только котов, но и других животных.

Также оппозиционер рассказал, что в каждом втором письме ему пишут «не грусти, всё будет хорошо». Он удивился этому и спросил, кто сказал людям писать эту фразу.

yulia_navalnaya/instagram.com

Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.