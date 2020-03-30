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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион переходит на режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 31 марта.

Ранее такой режим по примеру Москвы и Подмосковья ввела Мурманская область.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал постановление об ужесточении мер против распространения коронавируса. С 30 марта всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Власти столицы обещают ввести спецпропуска и проработать систему контроля. Нарушители режима будут оштрафованы, размер штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.