Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 августа 2025 года

Каждый день календаря хранит в себе множество событий, праздников и памятных дат, важных как для целых стран, так и для отдельных семей. «Какой сегодня день?» — вопрос, который задают не только из любопытства, но и для планирования, воспоминаний, поздравлений и внутреннего вдохновения. 11 августа 2025 года — это не просто дата, а настоящий кладезь культурных, исторических и религиозных моментов. Узнайте, какой сегодня праздник, что важного происходило в этот день в прошлом и кто родился или ушел из жизни 11 августа.

Какие праздники отмечают 11 августа в России и мире?

Этот летний день богат необычными праздниками, которые напоминают нам о простых, но важных вещах: семейной близости, свободе мечтать и детской радости. В России и мире 11 августа отмечают трогательные и вдохновляющие даты, каждая из которых по-своему раскрывает красоту человеческих отношений и творчества. Давайте познакомимся с ними ближе.

День сына и дочери

Один из самых добрых и душевных дней в году. Он посвящен отношениям между родителями и детьми, напоминая о любви, заботе и взаимной поддержке. Праздник становится все популярнее в России, ведь он подчеркивает важность семейных ценностей. Если вы хотите поздравить своего сына или дочь — праздник сегодня, 11 августа, дает прекрасный повод.

День полета на воздушном шаре

Этот праздник вдохновлен первым в истории человечества воздушным путешествием. Он символизирует легкость, свободу, мечты и романтику. В разных странах устраивают фестивали аэростатов, фотосессии и даже массовые полеты. Отличный день для новых высот — буквально!

День игры на песке

Один из тех редких праздников, что объединяет детей и взрослых. Игра в песке — не просто веселое занятие, но и терапия, арт-практика и способ уйти от стресса. Этот день напоминает о простых радостях — песчаных замках, мокрых ладошках и смехе на берегу. Идеальный повод выбраться на пляж или устроить игру в песочнице.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Этот день предлагает удивительное сочетание праздников — от гастрономических удовольствий до политического юмора. Если вам интересно, какие необычные праздники отмечают 11 августа, приготовьтесь к виртуальному путешествию по самым оригинальным традициям этого дня.

День малинового торта

Праздник для гурманов и любителей выпечки. Малиновый торт — символ лета, сладких воспоминаний и уюта. 11 августа кулинары делятся рецептами, устраивают конкурсы и, конечно, радуют близких вкуснейшими десертами. Если ищете необычные праздники в мире — это один из самых ароматных.

День президентской шутки

Этот день посвящен случаям, когда политики и президенты позволяли себе немного юмора — намеренно или случайно. Особенно вспоминается эпизод с Рональдом Рейганом в 1984 году, когда он неуместно пошутил о «бомбардировке СССР». Мемы, цитаты и ироничные высказывания — повод улыбнуться и посмотреть на власть сквозь призму юмора.

День «мусорной еды»

Парадоксальный, но веселый день, когда можно на законных основаниях забыть о ЗОЖ и побаловать себя бургерами, пиццей, чипсами и сладостями. Конечно, умеренность никто не отменял, но иногда позволить себе немного гастрономического хаоса — это тоже способ праздновать.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Если вы интересуетесь духовной составляющей календаря и ищете, какой сегодня церковный праздник, вот подробный список значимых дат на 11 августа.

Мученик Каллиник Киликийский (в народе — Калинник). Этот святой пострадал за веру в III веке, его память чтится в православии.

Рождество святителя Николая Чудотворца — праздник, приуроченный ко дню рождения одного из самых почитаемых святых в мире.

День святой Клары Ассизской — католическая святая, покровительница телевидения и средств массовой информации. Удивительно, но этот духовный символ связан с современными технологиями.

Преподобномученики Серафим (Богословский) и Феогност (Пивоваров), иеромонахи — новомученики, пострадавшие за веру в XX веке.

Преподобные Константин и Косма Косинские, Старорусские — святые местного почитания, связанные с монастырской жизнью и молитвенным подвигом.

Мученица Серафима-дева — пример женского подвига, целомудрия и стойкости в вере.

Религиозные праздники сегодня — это не только дни для молитв, но и моменты для размышлений о вечном.

Памятные даты и исторические события: что произошло 11 августа в разные годы?

Если вы интересуетесь историческими событиями сегодня, 11 августа оставило яркий след в истории России и мира.

XIV–XIX века

В 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал скромную обитель, которая со временем превратилась в величественную Троице-Сергиеву лавру — духовный центр православия. Спустя четыре столетия, в 1774 году, Емельян Пугачев обнародовал в Пензе свой знаменитый манифест, обещавший вольность крестьянам и ставший идеологической основой крупнейшего народного восстания.

Общий вид Свято-Троицкой Сергиевой лавры, основанной в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, 1990 год Фото: Александр Красавин/ РИА Новости

Технический прогресс

1845 год ознаменовался важным достижением российской промышленности — созданием первого магистрального паровоза для Николаевской железной дороги. В 1926 году компания Kodak начала революционные исследования в области цветной кинопленки, открыв новую эру в кинематографе.

Культура и спорт

1920 год подарил России музей-усадьбу «Абрамцево», ставший центром художественной жизни. В 1928 году Москва принимала первую Всесоюзную спартакиаду, продемонстрировавшую массовую популярность спорта. А в 1973 году начался показ культового сериала «Семнадцать мгновений весны», навсегда вошедшего в золотой фонд советского телевидения.

Авиация и космос

1959 год запомнился открытием аэропорта Шереметьево, ставшего важнейшими воздушными воротами страны. В 1962 году состоялся знаменательный космический полет — «Восток-3» с Андрияном Николаевым на борту установил новый рекорд продолжительности пребывания в космосе.

Трагические страницы

1979 год омрачился крупнейшей авиакатастрофой в истории СССР — столкновением двух самолетов над Днепродзержинском, унесшим жизни 178 человек. А в 1984 году мир содрогнулся от неуместной шутки Рональда Рейгана, пошутившего о начале ядерной войны с СССР перед включенным микрофоном.

Кто родился и умер 11 августа?

Этот августовский день подарил миру выдающихся личностей, чьи имена стали символами в различных сферах — от технологий до психологии, от спорта до искусства. 11 августа мы вспоминаем как тех, кто родился в эту дату, так и тех, кто покинул наш мир, оставив после себя богатое наследие.

Родившиеся 11 августа:

Анатолий Кашпировский (1939) — легендарный советский психотерапевт, ставший медийной сенсацией 1980–90-х годов. Его телевизионные сеансы собирали у экранов миллионы зрителей, демонстрируя силу гипнотического воздействия.

Стив Возняк (1950) — гениальный инженер и соучредитель корпорации Apple. Именно его технические решения легли в основу первых персональных компьютеров, изменивших мир цифровых технологий.

Халк Хоган (1953) — самый узнаваемый рестлер XX века, чей образ «супергероя ринга» сделал профессиональный рестлинг популярным шоу по всему миру. Его харизма вывела спортивные развлечения на новый уровень.

Халк Хоган Фото: IMAGO/NYNR/FAMOUS/Global Look Press

Ушедшие из жизни:

Иван Кулибин (1818) — великий русский изобретатель-самоучка, создавший множество удивительных механизмов. Его прозвали нижегородским Архимедом за неординарные технические решения, опередившие время.

Максимилиан Волошин (1932) — поэт-символист, художественный критик и акварелист, чей дом в Коктебеле стал центром творческой интеллигенции Серебряного века. Его стихи и картины отражают философское восприятие крымской природы.

Ванга (1996) — слепая болгарская ясновидящая, чьи предсказания до сих пор вызывают споры и интерес. Ее дар стал предметом научных исследований и народных легенд, а дом в Петриче превратился в место паломничества.

Итак, 11 августа — это не просто число в календаре. Это день, насыщенный историями, смыслами, праздниками и людьми. Здесь есть место и радости, и скорби, и героизму, и вдохновению. Узнать, что отмечают сегодня в России, какие события происходили в этот день, какие религиозные праздники чтятся, — значит прикоснуться к культурной и исторической памяти.