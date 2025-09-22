Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний тепличных культур. Его легко распознать по бурым пятнам на листьях и плодах. Если не обработать почву осенью, болезнь может вернуться уже в следующем сезоне.
Почему важно обработать землю
Споры фитофторы сохраняются в грунте и растительных остатках. Без профилактики они заражают новые посадки, и урожай снова оказывается под угрозой.
Эффективный раствор
Для обработки используется всего два компонента:
- «Фитоспорин-М» — пакетик разводится в 10 л тёплой воды;
- пищевая сода — 4 ст. ложки.
Перемешайте до однородности. Раствор нужно использовать сразу, хранить его дольше 6 часов нельзя.
Как действует смесь
«Фитоспорин» содержит живые споры сенной палочки, которые подавляют патогенные микроорганизмы. Сода создаёт слабощёлочную среду (pH 7,5–8,0), губительную для спор фитофторы.
Пошаговая обработка теплицы
- В сентябре срежьте растения на уровне земли, не выдёргивая корни — они перегниют и обогатят почву.
- Сложите поражённые листья и плоды в мешки, вынесите за участок или сожгите.
- Пролейте грядки раствором, расходуя объём на 4 м². Почва должна промокнуть на глубину 15–20 см.
- В течение 5–7 дней не поливайте теплицу, чтобы полезные микроорганизмы закрепились.
После такой обработки риск фитофтороза в следующем году значительно снижается. Дополнительно можно посеять белую горчицу — она станет природным защитником почвы.
