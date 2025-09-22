«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:30

Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний тепличных культур. Его легко распознать по бурым пятнам на листьях и плодах. Если не обработать почву осенью, болезнь может вернуться уже в следующем сезоне.

Почему важно обработать землю

Споры фитофторы сохраняются в грунте и растительных остатках. Без профилактики они заражают новые посадки, и урожай снова оказывается под угрозой.

Эффективный раствор

Для обработки используется всего два компонента:

  • «Фитоспорин-М» — пакетик разводится в 10 л тёплой воды;
  • пищевая сода — 4 ст. ложки.

Перемешайте до однородности. Раствор нужно использовать сразу, хранить его дольше 6 часов нельзя.

Как действует смесь

«Фитоспорин» содержит живые споры сенной палочки, которые подавляют патогенные микроорганизмы. Сода создаёт слабощёлочную среду (pH 7,5–8,0), губительную для спор фитофторы.

Пошаговая обработка теплицы

  1. В сентябре срежьте растения на уровне земли, не выдёргивая корни — они перегниют и обогатят почву.
  2. Сложите поражённые листья и плоды в мешки, вынесите за участок или сожгите.
  3. Пролейте грядки раствором, расходуя объём на 4 м². Почва должна промокнуть на глубину 15–20 см.
  4. В течение 5–7 дней не поливайте теплицу, чтобы полезные микроорганизмы закрепились.

После такой обработки риск фитофтороза в следующем году значительно снижается. Дополнительно можно посеять белую горчицу — она станет природным защитником почвы.

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Общество
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Общество
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
Общество
Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай
Садовод дала советы, как правильно обработать теплицу осенью
Life Style
Садовод дала советы, как правильно обработать теплицу осенью
теплицы
огороды
советы
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.