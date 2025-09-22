Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний тепличных культур. Его легко распознать по бурым пятнам на листьях и плодах. Если не обработать почву осенью, болезнь может вернуться уже в следующем сезоне.

Почему важно обработать землю

Споры фитофторы сохраняются в грунте и растительных остатках. Без профилактики они заражают новые посадки, и урожай снова оказывается под угрозой.

Эффективный раствор

Для обработки используется всего два компонента:

«Фитоспорин-М» — пакетик разводится в 10 л тёплой воды;

— пакетик разводится в 10 л тёплой воды; пищевая сода — 4 ст. ложки.

Перемешайте до однородности. Раствор нужно использовать сразу, хранить его дольше 6 часов нельзя.

Как действует смесь

«Фитоспорин» содержит живые споры сенной палочки, которые подавляют патогенные микроорганизмы. Сода создаёт слабощёлочную среду (pH 7,5–8,0), губительную для спор фитофторы.

Пошаговая обработка теплицы

В сентябре срежьте растения на уровне земли, не выдёргивая корни — они перегниют и обогатят почву. Сложите поражённые листья и плоды в мешки, вынесите за участок или сожгите. Пролейте грядки раствором, расходуя объём на 4 м². Почва должна промокнуть на глубину 15–20 см. В течение 5–7 дней не поливайте теплицу, чтобы полезные микроорганизмы закрепились.

После такой обработки риск фитофтороза в следующем году значительно снижается. Дополнительно можно посеять белую горчицу — она станет природным защитником почвы.

