Как в детстве: песочный торт с яблочным повидлом — нежный, рассыпчатый и простой

Этот торт напоминает то самое песочное пирожное из магазина — только в домашнем, ещё более вкусном варианте. Тонкие коржи, ароматное яблочное повидло и рассыпчатая крошка делают его невероятно нежным и уютным. Готовится легко, собирается за считанные минуты, а результат — настоящий восторг. Идеально к чаю, для семьи и гостей.

Ингредиенты: мука пшеничная — 320 г, сливочное масло — 125 г, яйца — 2 шт., сахар — 150 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., ванилин — 1 г, яблочное повидло — 300 г, драже — 10 г.

Яйца взбивают с сахаром до растворения кристаллов. Добавляют растопленное и остуженное сливочное масло, перемешивают. Всыпают муку с разрыхлителем и ванилином, быстро замешивают песочное тесто. Заворачивают его в плёнку и убирают в холодильник на 30 минут. Охлаждённое тесто делят на 4 части, раскатывают тонкие коржи, накалывают вилкой и выпекают при 180 °C около 10 минут. Готовые коржи обрезают, придавая круглую форму, а обрезки измельчают в крошку. Коржи промазывают яблочным повидлом и складывают друг на друга. Верх и бока торта обсыпают крошкой, украшают драже и убирают в холодильник минимум на 5 часов для пропитки.

