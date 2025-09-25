Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:59

Как удалить застарелый жир с крышек кастрюль и сковород: проверенный способ, который работает даже без усилий

Даже на самой аккуратной кухне есть проблема, знакомая каждой хозяйке, — липкий и устойчивый налет на крышках от кастрюль и сковород. Со временем он превращается в плотную жирную пленку, которую невозможно оттереть обычным моющим средством. Но есть простой и эффективный способ, который справляется даже с многолетними загрязнениями.

Что понадобится

  • Пищевая сода — 2 ст. ложки
  • Горчичный порошок — 1 ст. ложка
  • Кипяток — 1–1,5 литра
  • Стеклянная или керамическая емкость подходящего размера

Пошаговый способ очищения

Шаг 1. Подберите емкость так, чтобы крышка полностью помещалась в раствор. Если налет слишком плотный, предварительно ополосните крышку теплой водой.

Шаг 2. Насыпьте в сухую миску или таз соду и горчичный порошок. Аккуратно залейте смесь кипятком. Раствор начнет пениться и шипеть — это нормальная реакция.

Шаг 3. Погрузите крышку в горячий раствор так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Оставьте минимум на 15 минут. Если загрязнение старое и сильное — можно оставить на несколько часов или даже на ночь.

Шаг 4. Достаньте крышку и промойте под струей воды мягкой губкой или щеткой. Жир и нагар отойдут легко, без лишних усилий.

Этот метод не только экономичный, но и безопасный: вам не понадобятся агрессивные химические средства, а результат приятно удивит.

