Как убить многолетник при пересадке — 5 фатальных ошибок

Пересадка многолетников кажется простой процедурой, но неправильные действия могут погубить даже самое выносливое растение. Многие садоводы недооценивают стресс, который испытывают растения при перемещении на новое место. Несколько распространенных ошибок способны свести на нет все ваши усилия.

Самая частая ошибка — пересадка в неподходящее время (лучше весной или ранней осенью). Вторая — повреждение корней при выкопке (старайтесь сохранять земляной ком). Третья — неправильная глубина посадки (корневая шейка должна оставаться на прежнем уровне). Четвертая — пересадка в период цветения (растение тратит силы на бутоны, а не на укоренение). И пятая — отсутствие послепересадочного ухода (обязателен обильный полив и притенение). Избегая этих промахов, вы поможете растениям быстрее адаптироваться на новом месте.

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