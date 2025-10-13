Как спасти любимую одежду от мусорного ведра: два секретных способа стирки с обычной солью

Из-за старых пятен часто приходится прощаться с любимой одеждой, но есть простое решение — стирка с поваренной солью. Два эффективных метода помогут вернуть вещам первозданную чистоту.

Первый способ — «три ложки». Смешайте две столовые ложки соли и ложку разрыхлителя с теплой водой. Замочите загрязненные вещи на несколько часов, затем постирайте привычным методом. Для усиления эффекта добавьте немного соли в барабан стиральной машины — это очистит технику от накипи и улучшит качество стирки.

Второй способ — «восемь ложек». Растворите восемь ложек соли в литре воды, добавьте ложку лимонной кислоты и бальзам для волос. Используйте вместе со стиральным порошком при обычной стирке.

Эти способы не только выводят пятна, но и смягчают воду, усиливают действие порошка и придают белью мягкость без кондиционера.

