13 октября 2025 в 16:30

Как спасти любимую одежду от мусорного ведра: два секретных способа стирки с обычной солью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за старых пятен часто приходится прощаться с любимой одеждой, но есть простое решение — стирка с поваренной солью. Два эффективных метода помогут вернуть вещам первозданную чистоту.

Первый способ — «три ложки». Смешайте две столовые ложки соли и ложку разрыхлителя с теплой водой. Замочите загрязненные вещи на несколько часов, затем постирайте привычным методом. Для усиления эффекта добавьте немного соли в барабан стиральной машины — это очистит технику от накипи и улучшит качество стирки.

Второй способ — «восемь ложек». Растворите восемь ложек соли в литре воды, добавьте ложку лимонной кислоты и бальзам для волос. Используйте вместе со стиральным порошком при обычной стирке.

Эти способы не только выводят пятна, но и смягчают воду, усиливают действие порошка и придают белью мягкость без кондиционера.

Ранее сообщалось, что устали тратить время на глажку постельного белья? Есть секрет, который избавит вас от этой утомительной процедуры. Опытные хозяйки давно используют хитрый способ и получают гладкое белье без утюга.

