Как сделать камамбер с брусничным соусом: будешь крутым на любой тусовке

Если хотите удивить гостей или устроить романтический вечер, попробуйте горячий камамбер с ароматным брусничным соусом. Это простая, но очень эффектная закуска, которая отлично сочетается с белым, красным или игристым вином.
Ингредиенты
Камамбер (шайбочка) — 1 шт. (125 г)
Для брусничного соуса
- Брусника — 150 г
- Сахар — 2–3 ст. л.
- Молотая корица — 2 щепотки
- Веточка розмарина — 1 шт.
- Вода — 30 мл
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты. Для жарки нужен камамбер в виде цельной шайбочки, чтобы сыр при нагреве не вытек.
- Можно использовать свежую или замороженную бруснику — размораживать её не обязательно.
- В небольшом ковшике соедините бруснику, сахар, корицу, розмарин и воду (около 2 ст. л.). Вода нужна, чтобы ягоды не пригорели в начале варки.
- На сильном огне доведите смесь до кипения, варите 1–2 минуты, раздавливая половину ягод ложкой, чтобы соус стал насыщенным. Пена исчезнет сама.
- Убавьте огонь и варите ещё около 5 минут, пока соус слегка не уварится. Снимите с огня и удалите розмарин.
- Разогрейте гриль-сковороду без масла. Обжарьте камамбер с двух сторон по минуте до появления румяных полосок.
- Аккуратно переложите сыр на тарелку, старайтесь не повредить корочку — внутри он станет мягким и тягучим.
- Полейте камамбер брусничным соусом, украсьте веточкой розмарина и ягодами. Соус можно подавать тёплым или охлаждённым — на ваш вкус.
Горячий камамбер с брусничным соусом — это вкусно, красиво и необычно. Приятного аппетита!
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