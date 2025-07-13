Как сделать камамбер с брусничным соусом: будешь крутым на любой тусовке

Как сделать камамбер с брусничным соусом: будешь крутым на любой тусовке

Если хотите удивить гостей или устроить романтический вечер, попробуйте горячий камамбер с ароматным брусничным соусом. Это простая, но очень эффектная закуска, которая отлично сочетается с белым, красным или игристым вином.

Ингредиенты

Камамбер (шайбочка) — 1 шт. (125 г)

Для брусничного соуса

Брусника — 150 г

Сахар — 2–3 ст. л.

Молотая корица — 2 щепотки

Веточка розмарина — 1 шт.

Вода — 30 мл

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Для жарки нужен камамбер в виде цельной шайбочки, чтобы сыр при нагреве не вытек. Можно использовать свежую или замороженную бруснику — размораживать её не обязательно. В небольшом ковшике соедините бруснику, сахар, корицу, розмарин и воду (около 2 ст. л.). Вода нужна, чтобы ягоды не пригорели в начале варки. На сильном огне доведите смесь до кипения, варите 1–2 минуты, раздавливая половину ягод ложкой, чтобы соус стал насыщенным. Пена исчезнет сама. Убавьте огонь и варите ещё около 5 минут, пока соус слегка не уварится. Снимите с огня и удалите розмарин. Разогрейте гриль-сковороду без масла. Обжарьте камамбер с двух сторон по минуте до появления румяных полосок. Аккуратно переложите сыр на тарелку, старайтесь не повредить корочку — внутри он станет мягким и тягучим. Полейте камамбер брусничным соусом, украсьте веточкой розмарина и ягодами. Соус можно подавать тёплым или охлаждённым — на ваш вкус.

Горячий камамбер с брусничным соусом — это вкусно, красиво и необычно. Приятного аппетита!

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