Субботний согласованный митинг оппозиции, собравший, по данным «Белого счётчика», 60 тысяч человек, прошёл достаточно спокойно. Не считая постоянных проблем со звуком и задержания после всего действа Бориса Золотаревского — главы штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова. Это произошло после того, как молодой человек со сцены пригласил участников санкционированной акции на несогласованную «прогулку» и предложил дойти до здания администрации президента.

Часть митингующих приняли предложение и «прогулялись» до Старой площади. Там их уже ждали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа. Они перекрыли улицы, ведущие к администрации, в том числе Мясницкую, Солянку и Маросейку.

Задержания на Чистопрудном бульваре



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

В районе станции метро «Китай-город» выставили оцепление и ограничили движение транспорта. Вскоре туда прибыл спецназ внутренних войск, подъехали дополнительные автозаки. Силовики стали теснить протестующих. Начались задержания, тех, кто проявлял сопротивление, задерживали с применением силы. Некоторые участники акции попытались укрыться в близлежащих кафе и отелях, но сотрудники ОМОНа их настигли и сопроводили в автозаки.

Егор Канавин/News.ru

По данным МВД, всего в Москве было задержано 136 человек, по информации «ОВД-Инфо» — более 250. Кроме того, акции за честные выборы 10 августа параллельно проходили и в других городах. В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Брянске и Сыктывкаре задержали ещё около 100 человек.

Масштабный митинг на проспекте Сахарова стал уже пятой массовой акцией протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Три из них не были согласованы с властями и завершились силовым разгоном и массовыми задержаниями. 27 июля и 3 августа в автозаки отправилось около двух тысяч человек, часть из которых не имели отношения к протестам. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому сейчас проходит 13 человек.