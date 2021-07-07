Как покупателей обманывают в супермаркетах: самые грязные схемы

При покупке продуктов нужно быть очень внимательным на кассе. Особенно если товаров в чеке много. Самыми уязвимыми для обмана покупателями являются пьяные или говорящие по телефону граждане, предупредило издание Obozrevatel.

На первом месте самых распространённых схем обмана лишняя покупка в чеке. То есть товар просто пробивается дважды. Такое может быть, например, если кассир захотел какой-то товар, но тратиться на него не собирается, указано в материале.

Ещё один способ обмана — обсчёт клиента с помощью «замены» купюры на другую. То есть если человек дал купюру одного номинала, а сдачу ему дали такую, будто он дал купюру мельче. Доказать, что кассир ошибся не намеренно, в данной ситуации будет очень сложно, поэтому важно следить за действиями сотрудника магазина.

В топе-3 также «нехватка сдачи». Так кассир может накопить достаточно внушительную сумму, собирая по несколько рублей с покупки.

Иногда в магазине можно столкнуться с «неправильными» ценами в торговом зале, когда на кассе выясняется, что товар значительно дороже. В такой ситуации нужно просить оплаты товара по цене из торгового зала.

Если покупатель столкнулся с какой-либо из мошеннических схем на кассе, ему следует позвать администратора магазина. Чаще всего руководство соглашается урегулировать ситуацию на месте.

Шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне, выделили в отечественном МВД. Среди них — выигрыш в лотерею, СМС-просьба о помощи, телефонный номер — грабитель.