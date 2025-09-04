Саммит ШОС — 2025
Как подготовить хвойные к зиме: простые шаги для защиты деревьев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — лучшее время позаботиться о хвойных растениях на участке. Несмотря на то, что туи, ели и сосны остаются зелёными даже зимой, они нуждаются в уходе, чтобы пережить холод без потерь.

Правильный полив

Осенние дожди не всегда обеспечивают хвойникам достаточное количество влаги. Перед заморозками растениям нужен глубокий полив, который предотвратит зимнюю засуху — главную угрозу для их корневой системы. Взрослым деревьям требуется до восьми вёдер воды, молодым — 3–4. Лучшее время для процедуры — октябрь или ноябрь, при температуре +7…+9 °C.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Санитарная обрезка

Сухие и повреждённые ветви лучше удалить секатором ещё до наступления морозов. Это снизит риск инфекций и защитит деревья от вредителей. Также стоит убрать засохшую хвою — она часто становится источником грибковых заболеваний.

Мульчирование почвы

Зимой корни особенно уязвимы, поэтому приствольный круг хвойных нужно замульчировать. Используйте натуральные материалы — кору хвойных деревьев, щепу, опилки. Слой мульчи должен быть около 5 см. Солому и сено применять нельзя: они привлекают грызунов.

Укрытие от снега и солнца

Зимой хвойные страдают не только от мороза, но и от ожогов ярким солнцем. Простое решение — обвязать крону шпагатом или специальной сеткой, чтобы защитить ветви от поломок под тяжестью снега и сохранить их от пересыхания.

Всего несколько шагов помогут хвойным растениям сохранить здоровье и красоту до весны, а ваш сад будет радовать насыщенной зеленью круглый год.

