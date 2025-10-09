Как победить многолетний налет в унитазе: профессиональный чудо-секрет клинеров из дешевого средства

Жесткая вода приводит к известковым отложениям в унитазе, от которых порой сложно избавиться. Традиционные методы очистки часто оказываются бессильны против застарелого налета, но выход есть.

Профессиональные клининговые компании используют концентрированную лимонную кислоту. Этот порошок обладает мощными очищающими свойствами и может разрушать даже самые стойкие отложения. В отличие от соды, лимонная кислота активно растворяет минеральные наросты, не повреждая керамическую поверхность.

Для очистки нужно равномерно распределить порошок по загрязненным участкам и оставить на 15–20 минут. При сильных загрязнениях можно оставить средство на несколько часов. Используйте перчатки и не разбавляйте кислоту водой заранее. Регулярное применение этого метода поможет предотвратить образование новых отложений.

