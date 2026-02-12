Зимняя Олимпиада — 2026
Как надолго сохранить свежесть в доме: простые натуральные методы, которые заменят покупные освежители

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вернуться в чистый и ароматный дом — настоящее удовольствие. Но стандартные аэрозоли быстро теряют запах и требуют постоянного обновления. К счастью, есть простые и доступные способы, которые делают воздух свежим надолго, не используя химии, и создают уютную атмосферу.

Одним из таких методов является ванильный экстракт: поместите немного в жаропрочную емкость и разогрейте в духовке около десяти минут — квартира наполнится сладким ароматом свежей выпечки. Для нейтрализации запахов в мусорном ведре используйте ватные шарики с эфирными маслами лаванды, цитрусовых или мяты, размещенные под пакетом.

В ванной комнате необычный метод — нанести на пол немного крема для бритья, смыть водой и протереть насухо: аромат сохранится надолго. Натуральный освежитель из пряностей (лавровый лист, гвоздика, корица, кардамон) можно разместить в открытой чашке в любой комнате — запах будет постепенно распространяться. Эти методы просты, экономичны и эффективно поддерживают свежесть в доме.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.

