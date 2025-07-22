Как использовать нутовую, кукурузную и овсяную муку в повседневной кухне

Как использовать нутовую, кукурузную и овсяную муку в повседневной кухне

Erid: 2W5zFJGdGjr

Пшеничная мука по-прежнему занимает главенствующее место на полках супермаркетов. Однако современные тренды в питании все чаще направляют внимание потребителей к альтернативным видам муки: овсяной, нутовой, кукурузной, рисовой, миндальной и другим. И это не просто кулинарное любопытство — это осознанный выбор в пользу разнообразия, пользы и новых вкусовых ощущений.

В этой статье расскажем, чем отличаются «новые» виды муки, почему их советуют диетологи и как легко и вкусно ввести их в ежедневный рацион. Разобраться в теме нам помогли эксперты российской компании «Грейн Миллс», которая уже много лет производит натуральную муку из разных видов зерна и бобовых.

Почему все больше людей отказывается от исключительно пшеничной муки?

Пшеничная мука высшего сорта — это, по сути, крахмал: быстроусвояемые углеводы, минимум клетчатки, практически ноль витаминов. Она подходит для мягкой выпечки, но часто вызывает скачки сахара в крови, не насыщает надолго и мало что дает организму, кроме калорий.

Диетологи все чаще говорят о том, что разнообразие — залог здорового питания, особенно в контексте углеводов. Введение в рацион муки из других культур помогает:

улучшить пищеварение (за счет клетчатки);

снизить гликемическую нагрузку блюд;

добавить белок, витамины и минералы;

раскрыть новые вкусы и текстуры.

Нутовая мука: белковая альтернатива для вегетарианцев и не только

Нутовая мука производится из высушенного и перемолотого турецкого гороха (нута). Она богата растительным белком (до 20%), содержит железо, магний, витамины группы B и очень много клетчатки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преимущества:

Подходит для безглютеновой диеты.

Снижает гликемический индекс блюд.

Дает ощущение сытости без переедания.

Отлично связывает ингредиенты — можно не использовать яйца.

Как использовать:

Оладьи, блины и лепешки. Традиционный индийский рецепт — чила из нутовой муки с зеленью и специями. Просто, сытно и без пшеничной муки.

Традиционный индийский рецепт — чила из нутовой муки с зеленью и специями. Просто, сытно и без пшеничной муки. Выпечка. Можно добавлять до 30% в тесто для кексов и хлеба — это придаст плотности и слегка ореховый вкус.

Можно добавлять до 30% в тесто для кексов и хлеба — это придаст плотности и слегка ореховый вкус. Панировка. Идеальна для овощей и котлет: образует хрустящую корочку.

Идеальна для овощей и котлет: образует хрустящую корочку. Соусы и загустители. Нутовая мука легко заварится и создаст кремовую текстуру.

Советы:

У нутовой муки яркий аромат, поэтому лучше комбинировать ее с нейтральными сортами (овсяной, рисовой) или использовать в пикантных блюдах.

Кукурузная мука: энергия, вкус и текстура без глютена

Кукурузная мука — знакомый продукт в странах Латинской Америки, Италии и Грузии. Она делается из перемолотых зерен кукурузы и сохраняет натуральную сладость и ярко-желтый цвет.

Преимущества:

Не содержит глютена.

Содержит каротиноиды (в том числе бета-каротин).

Богата клетчаткой и витамином Е.

Обладает насыщенным вкусом и ароматом.

Как использовать:

Маффины, пироги, кексы. Особенно вкусна в лимонной или апельсиновой выпечке — подчеркивает цитрусовые нотки.

Особенно вкусна в лимонной или апельсиновой выпечке — подчеркивает цитрусовые нотки. Полента. Классическое итальянское блюдо: сварите кашу на воде или молоке, остудите и запекайте с сыром.

Классическое итальянское блюдо: сварите кашу на воде или молоке, остудите и запекайте с сыром. Хлеб и лепешки. Можно использовать до 50% кукурузной муки в тесте, чтобы получить плотную рассыпчатую текстуру.

Можно использовать до 50% кукурузной муки в тесте, чтобы получить плотную рассыпчатую текстуру. Оладьи и панкейки. Сладкие и соленые версии получаются особенно ароматными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы:

Чтобы кукурузная мука не была сухой, комбинируйте ее с йогуртом или кефиром в тесте. Также полезно добавить немного масла — кукурузная мука «любит» жиры.

Овсяная мука: мягкость, универсальность и здоровье кишечника

Овсяная мука — молотые овсяные хлопья или цельное зерно. Она особенно популярна в диетах, направленных на нормализацию веса и поддержание здоровой микрофлоры.

Преимущества:

Поддерживает уровень сахара в крови за счет бета-глюканов.

Улучшает пищеварение.

Богата магнием, калием и витаминами группы B.

Подходит даже детям — мягкая, нежная текстура.

Как использовать:

Блины и панкейки. Очень нежные, мягкие, с тонким овсяным ароматом.

Очень нежные, мягкие, с тонким овсяным ароматом. Печенье. Можно смешать с бананом и орехами и запечь без сахара.

Можно смешать с бананом и орехами и запечь без сахара. Загуститель для супов и соусов. Не забивает вкус, но дает нужную консистенцию.

Не забивает вкус, но дает нужную консистенцию. Основы для пиццы и тартов. Отлично формирует тесто без глютена и легко раскатывается.

Советы:

Овсяная мука хорошо впитывает влагу. В тесто с ней стоит добавлять больше жидкости или использовать яйца, чтобы избежать сухости.

Где искать проверенные альтернативные виды муки?

Сегодня альтернативные виды муки можно найти в эколавках и на маркетплейсах. Однако, как и с любым натуральным продуктом, важно доверять производителю. Один из таких брендов — «Грейн Миллс», российская компания, которая делает ставку на экологичность и качество.

В их линейке:

нутовая мука — мелкий помол, отлично подходит для лепешек и запеканок;

— мелкий помол, отлично подходит для лепешек и запеканок; кукурузная мука — яркая, ароматная, с естественной сладостью;

— яркая, ароматная, с естественной сладостью; овсяная мука — мягкая текстура, идеально для выпечки и детского питания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания «Грейн Миллс» не добавляет отбеливателей, консервантов и усилителей вкуса. Все сырье — от российских поставщиков. Продукция проходит многоступенчатый контроль качества и подходит как для домашней кулинарии, так и для профессиональных пекарей.

Как перейти на альтернативные виды муки?

Постепенно. Необязательно полностью отказываться от пшеничной муки. Начните с замены 20–30% в привычных рецептах — это уже даст результат. Попробуйте разные сочетания, исследуйте новые вкусы, экспериментируйте.

Ваша выпечка станет не только вкусной, но и по-настоящему полезной. А разнообразие муки — это шаг к более осознанному, интересному и полноценному питанию.

Мука нового поколения — это возвращение к настоящей еде.

Без излишней обработки. Без пустых калорий. С заботой о здоровье, вкусе и качестве жизни. Попробуйте овсяную, нутовую и кукурузную муку — и вы удивитесь, насколько многогранной может быть кухня из простых ингредиентов.

РЕКЛАМА: ООО «Грейн Миллс», ИНН 5050166427