Жительница Пермского края вырастила овощ размером с ребенка Дачница из Кунгура вырастила кабачок весом почти 32 кг

Жительница Пермского края Каролина Овчинникова вырастила на своем огороде кабачок-рекордсмен весом 31 килограмм 550 граммов, передает KP.RU. Добиться такого результата получилось всего за 30 дней.

По вкусу гигантский кабачок намного вкуснее обычного, мы сняли много маленьких плодов, оладушки из него — это что-то невероятное! Я точно буду сажать его каждый год, — рассказала россиянка в беседе с изданием.

Дачница из Кунгура получила семена от своей знакомой, которая в прошлом году установила национальный рекорд, вырастив кабачок весом почти 51 килограмм. Сорт называется Marrow, и внешне он больше напоминает тыкву.

Каролина поделилась секретом: чтобы вырастить кабачок такого размера, нужно оставить на растении только один плод и тщательно за ним ухаживать. Она защищала кабачок от палящих лучей солнца и морозной погоды, чтобы он мог хорошо развиваться.

Россиянка поделилась своими впечатлениями от дегустации гигантского кабачка, который, по ее мнению, превосходит по вкусовым качествам другие сорта. Она выразила желание выращивать этот вид ежегодно.

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