Американских военных высмеяли за освоение технологии 2022 года

Военнослужащие 7-го армейского учебного командования и 173-й воздушно-десантной бригады ВС США впервые сбросили с квадрокоптера Skydio X10D ручную гранату, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». По его данным, такую технологию применяют с начала специальной военной операции. Авторы канала прокомментировали это словом «Технолоджия» намекая на популярный мем.

Ранее министр Вооруженных сил США Дэниел Дрисколл заявил, что танки по-прежнему останутся на поле боя в ближайшем будущем, несмотря на обилие эффективных и доступных средств поражения такой техники. Он отметил, что тактическая роль танков претерпит изменения. Как уточнил Дрисколл, в ходе проведения специальной военной операции на Украине бронетехника показала свою уязвимость. По мнению министра, в будущем беспилотники будут орудием наступления, а танки перейдут на удаленные позиции.

До этого оружейная компания Mach Industries представила новый концепт боевой крылатой ракеты вертикального запуска, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. Основатель Mach Industries Итан Торнтон подчеркнул, что в случае массового производства разработка окажется более доступной, чем управляемые снаряды GMLRS.