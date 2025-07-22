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22 июля 2025 в 14:57

Американских военных высмеяли за освоение технологии 2022 года

«Осведомитель»: ВС США впервые сбросили гранату с беспилотника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие 7-го армейского учебного командования и 173-й воздушно-десантной бригады ВС США впервые сбросили с квадрокоптера Skydio X10D ручную гранату, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». По его данным, такую технологию применяют с начала специальной военной операции. Авторы канала прокомментировали это словом «Технолоджия» намекая на популярный мем.

Ранее министр Вооруженных сил США Дэниел Дрисколл заявил, что танки по-прежнему останутся на поле боя в ближайшем будущем, несмотря на обилие эффективных и доступных средств поражения такой техники. Он отметил, что тактическая роль танков претерпит изменения. Как уточнил Дрисколл, в ходе проведения специальной военной операции на Украине бронетехника показала свою уязвимость. По мнению министра, в будущем беспилотники будут орудием наступления, а танки перейдут на удаленные позиции.

До этого оружейная компания Mach Industries представила новый концепт боевой крылатой ракеты вертикального запуска, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. Основатель Mach Industries Итан Торнтон подчеркнул, что в случае массового производства разработка окажется более доступной, чем управляемые снаряды GMLRS.

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