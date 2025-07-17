Почему диетологи все чаще говорят о пользе муки грубого помола

Почему диетологи все чаще говорят о пользе муки грубого помола

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Еще совсем недавно мука воспринималась исключительно как ингредиент для блинов, выпечки и соусов. Белоснежная пшеничная мука высшего сорта прочно ассоциировалась с «чистой» и «качественной». Но времена меняются. Сегодня диетологи, нутрициологи и даже гастроэнтерологи все чаще говорят не о пользе, а о вреде излишне рафинированных продуктов — в том числе муки.

На первый план выходит мука грубого помола. Та самая, что еще сто лет назад была нормой в русских деревнях и европейских пекарнях. Теперь она снова становится трендом. Но не по моде — а по сути. В этой статье разберемся, чем именно полезна мука грубого помола, как ее выбрать и почему ведущие диетологи советуют включать ее в рацион.

Что такое мука грубого помола?

Мука грубого помола — это продукт, при производстве которого зерно перемалывается вместе с оболочкой и зародышем. В отличие от рафинированной муки высшего сорта, она содержит:

оболочку зерна (отруби);

алейроновый слой;

зародыш — самая питательная часть зернышка.

В результате мы получаем муку с выраженной текстурой, слегка сероватым или бежевым оттенком и ореховым вкусом. Именно такая мука считается наиболее приближенной к натуральному зерну, с минимальной потерей пищевой ценности.

Почему врачи и диетологи рекомендуют ее?

1. Высокое содержание пищевых волокон

В муке грубого помола сохраняются отруби, а значит — клетчатка, столь необходимая для пищеварения. Она улучшает моторику кишечника, способствует выведению токсинов и поддерживает здоровую микрофлору.

Фото: Paul Williams — FunkyStock/imageBROKER.com/Global Look Press Фото: Paul Williams — FunkyStock/imageBROKER.com/Global Look Press

2. Медленные углеводы = меньше скачков сахара

В отличие от белой муки, углеводы в муке грубого помола расщепляются постепенно, обеспечивая равномерный уровень глюкозы в крови и долгосрочное чувство сытости. Это особенно важно для людей с предиабетом, метаболическим синдромом и тех, кто контролирует вес.

3. Сохраняет витамины и минералы

Пшеничная оболочка содержит:

витамины группы B;

магний, железо, цинк;

антиоксиданты.

Они почти полностью удаляются в процессе тонкого помола. А вот в муке грубого помола все это остается — значит, ваш хлеб или блины будут не только вкусными, но и питательными.

4. Здоровая микрофлора кишечника

Клетчатка, содержащаяся в муке грубого помола, работает как пробиотик — «еда» для полезных бактерий кишечника. Это напрямую влияет на иммунитет, уровень энергии и даже настроение.

А как же вкус?

Мука грубого помола действительно отличается по вкусу. Выпечка из нее — более плотная, сытная, ароматная, с легкой ореховой ноткой. Такие продукты лучше насыщают, не вызывают переедания и имеют интересную текстуру.

Хлеб из цельнозерновой муки не похож на пушистый батон — он плотный, чуть влажный, с корочкой и характерным вкусом. Это настоящая еда, а не «пустые калории».

Где найти качественную муку грубого помола?

Выбирая такую муку, важно ориентироваться не только на название на упаковке («цельнозерновая», «грубого помола»), но и на репутацию производителя. Один из надежных брендов в этой категории — «Грейн Миллс».

Компания работает на российском рынке более 20 лет и предлагает линейку натуральной муки, включая:

цельнозерновую пшеничную;

ржаную обдирную;

овсяную;

кукурузную грубого помола;

нутовую и полбяную — для безглютеновых и альтернативных рецептов.

Все продукты проходят строгий контроль качества, а зерно закупается только у проверенных российских фермеров. В производстве не используются отбеливатели, улучшители или ароматизаторы. Только зерно — и ничего лишнего.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как использовать муку грубого помола дома?

Хлеб и лепешки

Половину или всю муку в рецепте заменяйте на цельнозерновую — получится более плотная, ароматная выпечка.

Блины и оладьи

Для большей мягкости лучше использовать смесь из двух видов муки — например, 50% ржаной и 50% пшеничной высшего сорта.

Печенье и снеки

Цельнозерновая мука отлично подходит для полезного печенья, крекеров и даже домашней пасты.

Загуститель для соусов

Вместо обычной белой муки попробуйте использовать овсяную или кукурузную — получите не только нужную консистенцию, но и интересный вкус.

Мука, которая работает на вас

Цельнозерновая или мука грубого помола — это не новомодный каприз. Это возвращение к естественному питанию, основанному на настоящих, цельных продуктах. Неслучайно диетологи называют такие продукты «функциональными» — то есть приносящими реальную пользу организму.

А с ростом числа российских производителей, таких как «Грейн Миллс», выбирать становится все проще. Продукция есть как в супермаркетах, так и на маркетплейсах. Главное — читать состав и помнить: чем проще продукт, тем лучше он работает на ваше здоровье.

Настоящее питание начинается с правильной муки.

Пусть в вашем рационе будет место не только вкусу, но и пользе. Мука грубого помола — это шаг вперед к осознанному образу жизни и питанию, которое работает на вас каждый день.

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