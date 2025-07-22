Россиянам рассказали, как восполнить необходимые организму витамины летом

В условиях дефицита солнечного света особенно важно скорректировать питание, включив в рацион жирную рыбу, орехи и растительные продукты, заявил NEWS.ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, такие продукты позволят восполнить нехватку витаминов и микроэлементов.

В летний период необходимо уделять особое внимание сбалансированности рациона и потреблению необходимых витаминов и микроэлементов. Учитывая недостаток солнечного света и тепла в центральной полосе России в этом году, рекомендуется скорректировать питание с целью восполнения дефицита важных нутриентов. В летний рацион следует включать продукты, богатые ненасыщенными жирами, такие как жирная рыба, орехи и растительные продукты, — пояснил Кабанов.

Кроме того, он отметил, что летом важно увеличить потребление витамина C, который содержится в ягодах, зелени и овощах. Диетолог также посоветовал снизить количество насыщенных жиров и животного белка, заменив их растительными аналогами — бобовыми, орехами и зеленью.

Витамин C, являющийся мощным антиоксидантом, должен быть включен в ежедневный рацион летом. Он содержится в широком спектре растительных продуктов, таких как ягоды, зелень и овощи. Важно отметить, что в летний период следует ограничить потребление насыщенных жиров и животных белков, отдавая предпочтение растительным источникам белка, таким как бобовые, орехи и зелень. Таким образом, в летний период необходимо стремиться к сбалансированному питанию, — резюмировал Кабанов.

Ранее председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих заявила, что функциональные пищевые продукты и ингредиенты могут стать эффективной альтернативой для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. По ее словам, такие продукты содержат значительную часть суточной нормы полезных веществ и помогают организму лучше их усваивать.