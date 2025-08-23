Как Джоуи Честнат стал вечным королем поедания хот-догов: 15 лет на вершине

Джоуи Честнат съел 74 хот-дога за 10 минут, побив свой собственный рекорд на ежегодном чемпионате по поеданию хот-догов на скорость в Нью-Йорке

В мире экстремальных гастрономических рекордов выделяется один спортсмен, который поражает своей стабильностью и уникальными достижениями. Джоуи Честнат — имя, ассоциирующееся с абсолютным доминированием в поедании хот-догов.

Честнат впервые выиграл главный титул на соревнованиях Nathan's Famous Fourth of July в 2007 году. С тех пор он практически не уступал пальму первенства — единственный сбой случился в 2015 году, когда он проиграл Матти Стоуни, но уже в 2016-м вернул себе корону. 15 лет постоянства на таком уровне — уникальное явление в спорте.

Рекорд Джоуи — 76 хот-догов за 10 минут — был установлен в 2021 году и до сих пор остается недостижимым для конкурентов. Секрет успеха спортсмена кроется в тщательно отработанной технике, уникальном способе разделения булочки и сосиски, а также в отличной физической подготовке.

Джоуи Честнат стал символом соревнования в Кони-Айленде, где ежегодно собираются тысячи зрителей, чтобы наблюдать за его выступлением. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого выдающегося поедателя хот-догов в истории.

Доминирование Честната настолько очевидно, что основные ставки на соревнованиях делаются не на победу, а на превышение его собственного рекорда. Остальные участники борются, главным образом, за второе место, ведь первое обычно безоговорочно за Джоуи.

Несмотря на растущую конкуренцию и годы выступлений, Честнат продолжает показывать высочайший уровень и превращать скоростное поедание в настоящее искусство. Его долгосрочное лидерство — одно из самых впечатляющих достижений в мире экстремальных видов спорта.

