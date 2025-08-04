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04 августа 2025 в 15:10

Как быстро прокачать ягодицы без зала — йога вместо тренажерки, что выбрать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нет времени на спортзал, но хочется держать тело в тонусе? Комплекс упражнений из йоги — отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму без больших усилий. Особенно полезна поза уткатасана, или «поза стула», которая помогает уменьшить объем бедер и подтянуть ягодицы.

Это упражнение задействует несколько групп мышц, включая ягодичные и корпус, при этом не перегружает суставы и не сбивает дыхание, как обычные приседания, отмечает доктор медицинских наук Голубев М. А., эксперт издания Medaboute.me.

Как выполнять уткатасану:

  1. Встаньте у стены, ноги на ширине плеч.
  2. Поднимите руки вверх, ладони направлены друг к другу.
  3. Согните колени, будто садитесь на невидимый стул, не выводя колени за носки.
  4. Напрягите мышцы живота и удерживайте спину ровной.
  5. Задержитесь в позе на 40–60 секунд.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перед началом любых упражнений важно проконсультироваться с врачом или инструктором по йоге.

Ранее председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих заявила, что функциональные пищевые продукты и ингредиенты могут стать эффективной альтернативой для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. По ее словам, такие продукты содержат значительную часть суточной нормы полезных веществ и помогают организму лучше их усваивать.

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В. Мартынович
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