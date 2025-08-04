Как быстро прокачать ягодицы без зала — йога вместо тренажерки, что выбрать

Нет времени на спортзал, но хочется держать тело в тонусе? Комплекс упражнений из йоги — отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму без больших усилий. Особенно полезна поза уткатасана, или «поза стула», которая помогает уменьшить объем бедер и подтянуть ягодицы.

Это упражнение задействует несколько групп мышц, включая ягодичные и корпус, при этом не перегружает суставы и не сбивает дыхание, как обычные приседания, отмечает доктор медицинских наук Голубев М. А., эксперт издания Medaboute.me.

Как выполнять уткатасану:

Встаньте у стены, ноги на ширине плеч. Поднимите руки вверх, ладони направлены друг к другу. Согните колени, будто садитесь на невидимый стул, не выводя колени за носки. Напрягите мышцы живота и удерживайте спину ровной. Задержитесь в позе на 40–60 секунд.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перед началом любых упражнений важно проконсультироваться с врачом или инструктором по йоге.

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