Как быстро очистить изюм и сухофрукты — простой способ за 5 минут без лишних усилий

Как быстро очистить изюм и сухофрукты — простой способ за 5 минут без лишних усилий

Даже готовые сухофрукты нуждаются в тщательной обработке. Простое ополаскивание водой часто лишь создает видимость чистоты, оставляя на изюме восковые и химические остатки. Правильная очистка защищает здоровье и делает ягоды безопасными для выпечки, десертов или перекусов.

Что понадобится:

изюм — 200 г

прохладная вода — для замачивания

кипяток — для ошпаривания

Приготовление

Очистка проходит в три этапа. Сначала замачиваем изюм в прохладной воде на 15 минут, периодически перемешивая, чтобы размягчить грязь и растворить химические остатки. Затем тщательно промываем ягоды под проточной водой, перебирая руками — это удаляет основную часть загрязнений. Последний шаг — ошпаривание кипятком: оно дезинфицирует, смягчает ягоды и удаляет остатки химических веществ. Этот способ подходит не только для изюма, но и для кураги, чернослива и сушеных яблок.

