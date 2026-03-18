18 марта 2026 в 17:15

Как быстро очистить изюм и сухофрукты — простой способ за 5 минут без лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже готовые сухофрукты нуждаются в тщательной обработке. Простое ополаскивание водой часто лишь создает видимость чистоты, оставляя на изюме восковые и химические остатки. Правильная очистка защищает здоровье и делает ягоды безопасными для выпечки, десертов или перекусов.

Что понадобится:

  • изюм — 200 г
  • прохладная вода — для замачивания
  • кипяток — для ошпаривания

Приготовление

Очистка проходит в три этапа. Сначала замачиваем изюм в прохладной воде на 15 минут, периодически перемешивая, чтобы размягчить грязь и растворить химические остатки. Затем тщательно промываем ягоды под проточной водой, перебирая руками — это удаляет основную часть загрязнений. Последний шаг — ошпаривание кипятком: оно дезинфицирует, смягчает ягоды и удаляет остатки химических веществ. Этот способ подходит не только для изюма, но и для кураги, чернослива и сушеных яблок.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» — как раз такой вариант.

Проверено редакцией
Марина Макарова
