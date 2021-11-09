«Как будто мы террористы»: автор видео про Наливкина об уголовном деле

Продюсер роликов про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков в беседе с NEWS.ru не исключил, что уголовное дело в отношении команды проекта связано с недовольством силовиков из «центральных аппаратов». Он подчеркнул, что в ходе съёмок использовалась киношная пиротехника и макеты оружия. Ранее силовиков заинтересовал ролик, в котором Наливкин стреляет из гранатомёта по рекламному щиту «Единой России».

Решили на нас отыграться, попытались найти у нас что-то противоправное, «выдумали» уголовную статью по нам, как будто мы злостные террористы, и сейчас завели уголовное дело, — рассказал Клочков.

По его словам, дело было возбуждено 3 ноября, а на следующий день силовики ворвались с обыском и ОМОНом. Само видео было снято полтора месяца назад в безлюдном месте Уссурийска.

Использовали обычную киношную пиротехнику, киношные макеты оружия, ничего там настоящего не было, ни взрывчатых веществ, ни боевого оружия, — отметил продюсер.

Он объяснил, что съёмки не были согласованы, тем не менее были соблюдены все правила безопасности, никакой общественный порядок не нарушался, всё происходило в безлюдной местности.

Если бы мы пытались согласовать, то никогда бы подобные ролики не сняли. На Дальнем Востоке это не развитый механизм, поэтому здесь он не применяется, — сказал Клочков.

Он считает ситуацию с уголовным делом «натягиванием совы на глобус». Продюсер заявил, что видеоролик мог заинтересовать силовиков из-за падения щита «Единой России», однако не исключил и «какие-то другие моменты».

100% это идёт с центральных аппаратов, потому что это не городские сотрудники полиции по нам работали, — отметил деятель искусств.

Клочков отметил, что команда проекта не считает себя никакими преступниками и рассчитывает на поддержку общественности. Он назвал ситуацию странной.

Чем тогда от нас отличаются люди, которые используют пиротехнику в городе, запускают салюты, почему к ним никаких санкций не применяется, а к нам сразу уголовную статью вешают? Мы считаем, это беспределом по отношению к нам, — возмутился продюсер.

Подозреваемыми по уголовному делу по ч.3 ст. 231 (Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств) проходят Клочков, оператор Александр Анисимов и продюсер Семён Вавилов. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее участвующую в роликах про депутата Наливкина актрису Ларису Кривошееву арестовали. Клочков считает, что в своём образе она была похожа на официального представителя МВД России генерала полиции Ирину Волк, что послужило поводом для применения к ней мер воздействия.