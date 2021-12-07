«Как аборигены за бусы»: Набиуллина о продаже личных данных

Продавая личные данные, люди продают право выбора, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной дискуссии форума «Финополис», комментируя развитие экосистем и суперсервисов. По её мнению, ситуацию отсутствия у потребителя выбора создаёт изобилие предложения, передаёт РБК.

Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает — и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения? — сказала глава ЦБ.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф отметил, что личные данные клиентов экосистем фактически находятся в открытом доступе, в том числе из-за систем видеонаблюдения.

Это 200 с лишним тысяч точек разного цвета; это камеры на скорость, камеры на пересечение полосы и так далее. Это камеры в каждом дворе, на каждом подъезде. Всё это объединено, и фактически информация о нас уже является общедоступной, — подчеркнул Греф.

Ранее сообщалось, что банки могут получить личную информацию россиян для оценки платёжеспособности клиента. Сделать это кредитные организации могут с помощью инфраструктуры «Цифрового профиля». Согласие на предоставление личных данных для составления базы дали восемь миллионов россиян. При этом известно, что правительство ведёт переговоры с представителями крупных банков по предоставлению доступа к этой базе данных.