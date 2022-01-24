Кадыров заявил, что Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год

Правительство России выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трёх месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит, — рассказал Кадыров.

Он добавил, что на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света», а сам он уже семь лет тщетно ищет инвестора для переработки природных ресурсов.

Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов, — резюмировал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». По мнению чеченского руководителя, Янгулбаев не смог воспитать «интеллигентных детей, предал судебную систему и сбежал, прикрывшись статусом судьи». Он также пообещал найти членов семьи экс-судьи, «куда бы Янгулбаевы ни сбежали». При этом он предупредил, что «если они окажут сопротивление, то будут уничтожены».