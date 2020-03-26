Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров договорился с властями Объединённых Арабских Эмиратов о вывозе двух тысяч российских граждан, застрявших в стране из-за распространения коронавируса.
Росавиация обратилась к руководителю субъекта с просьбой помочь в получении разрешения на вывоз граждан РФ. Переговоры с руководством ОАЭ состоялись накануне, а 26 марта было получено положительное решение,
В Минтрансе РФ подтвердили, что власти Объединённых Арабских Эмиратов разрешили пяти отечественным авиакомпаниям вывезти туристов из Дубая. Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7, писал NEWS.ru.
Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией. Власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале.
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