https://static.news.ru/photo/b8443a2c-6f73-11ea-8636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров договорился с властями Объединённых Арабских Эмиратов о вывозе двух тысяч российских граждан, застрявших в стране из-за распространения коронавируса.

Росавиация обратилась к руководителю субъекта с просьбой помочь в получении разрешения на вывоз граждан РФ. Переговоры с руководством ОАЭ состоялись накануне, а 26 марта было получено положительное решение, сообщил ТАСС источник, близкий к российским авиакомпаниям.

В Минтрансе РФ подтвердили, что власти Объединённых Арабских Эмиратов разрешили пяти отечественным авиакомпаниям вывезти туристов из Дубая. Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7, писал NEWS.ru.

Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией. Власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале.