Кабмин выделил 6,5 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/b1c68546-0961-11eb-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство России выделило на выплаты врачам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, 6,5 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нём отмечается, что медработники получат выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Ранее стало известно, что президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, однако принцип их начисления может измениться.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предложила производить медработникам выплаты исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Она пояснила, что врач за месяц работы с COVID-пациентами получает выплату в 80 тысяч рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3880 рублей. В случае если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.

По мнению Голиковой, данный подход «более социально выверенный и более справедливый», его следует распространить на всех получателей президентских выплат.