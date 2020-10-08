Кабмин выделил 6,5 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам

Правительство России выделило на выплаты врачам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, 6,5 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение
Ранее стало известно, что президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, однако принцип их начисления может измениться.
Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предложила производить медработникам выплаты исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Она пояснила, что врач за месяц работы с COVID-пациентами получает выплату в 80 тысяч рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3880 рублей. В случае если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.
По мнению Голиковой, данный подход «более социально выверенный и более справедливый», его следует распространить на всех получателей президентских выплат.
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