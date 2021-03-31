Кабмин утвердил правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет

https://static.news.ru/photo/3a6df946-924d-11eb-9490-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет для малообеспеченных семей утверждены правительством. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Минтруда.

Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным, — рассказали в министерстве.

В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума. В 2021 году, если при выплате пособия в размере 50 процентов от данного показателя среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75 процентов. Если и после увеличения выплаты доходы в семье не вырастут до нужного уровня, то пособие составит 100 процентов, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных льгот для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Проработать этот вопрос правительство и региональные власти должны до 15 мая 2021 года.