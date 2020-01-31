https://static.news.ru/photo/8bb92f08-4421-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом собрался на совещание после решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией. Мероприятие проходит в Доме правительства.

На заседании обсуждаются меры по предотвращению проникновения заболевания на территорию РФ.

В Доме Правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, — говорится на официальной странице правительства в социальной сети Twitter.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8–15 минут выявить новый коронавирус.

Высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.