https://static.news.ru/photo/98bd6608-4a46-11ea-9b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.

Одобрить проект федерального закона <…> и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в опубликованном на сайте правительства тексте.

В документе говорится, что договор с ректором заключается не более чем на пять лет. Ректор может занимать одну и ту же должность не более трёх сроков подряд.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового правительства РФ.