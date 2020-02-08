Правительство РФ одобрило проект федерального закона о повышении предельного возраста для руководителей и заместителей руководителей вузов с 65 до 70 лет.
Одобрить проект федерального закона <…> и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в опубликованном на сайте правительства тексте.
В документе говорится, что договор с ректором заключается не более чем на пять лет. Ректор может занимать одну и ту же должность не более трёх сроков подряд.
Как ранее писал NEWS.ru, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового правительства РФ.
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