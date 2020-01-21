https://static.news.ru/photo/d7aea432-3c9d-11ea-99c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Комиссаров Фото: ruy.ru

Директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что пять выпускников и слушателей различных программ ВШГУ стали министрами нового Правительства РФ.

В частности, выпускник программы кадрового резерва ВШГУ Евгений Дитрих продолжит работу на посту министра транспорта, другой выпускник кадрового резерва Валерий Фальков, ранее занимавший кресло ректора университета Тюмени, будет руководить Министерством науки и высшего образования. Министром экономразвития назначен бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, также выпускник одной из программ ВШГУ, передаёт ТАСС.

Слушатели третьего потока программы кадрового резерва Антон Котяков и Михаил Мурашко будут работать на постах министра труда и министра здравоохранения соответственно.

Все назначенные министры имеют большой опыт работы на ответственных позициях, который смогут применить в Правительстве России, решая важнейшие задачи развития страны. Полученные во время обучения в ВШГУ знания и навыки пригодятся им на новой работе, — прокомментировал назначения Комиссаров.

Как писал NEWS.ru ранее, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал утверждение нового состава правительства. Как рассказал Турчак, в партии довольны сохранением костяка тех министров, что входят в руководящие органы ЕР — Патрушева, Кобылкина, Якушева, Дитриха и Шойгу, и воспринимают позитивно «вливание «свежей крови».