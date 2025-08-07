Кабачковая роза в тесте за 20 минут! Нежная запеканка из простых продуктов!

Розан из кабачков — нежное диетическое чудо! Этот элегантный пирог станет настоящим украшением вашего стола. Тонкие ломтики кабачка, уложенные в виде розы, создают эффектное блюдо, которое удивит гостей и порадует домочадцев. При всей своей красоте, готовится он невероятно просто!

Тебе понадобится: пласт бездрожжевого слоеного теста, молодой кабачок среднего размера, яйцо, 50 г твердого сыра, соль, перец и любимые травы по вкусу.

Приготовление: разморозь тесто и аккуратно раскатай его на пергаменте, затем перенеси в форму для запекания. Кабачок нарежь тончайшими кружками — для этого лучше использовать овощечистку или острый нож. Выкладывай кабачковые ломтики по кругу, слегка внахлест, формируя подобие розы. Взбей яйцо и смажь им кабачки, затем посыпь тертым сыром и приправами. Выпекай в разогретой до 180 °C духовке около 25–30 минут, пока тесто не подрумянится, а сыр не расплавится в аппетитную золотистую корочку.

Этот легкий пирог хорош и в горячем, и в холодном виде. Он прекрасно сочетается со свежими салатами, сметаной или йогуртовым соусом. Нежный вкус кабачков, хрустящее тесто и ароматный сыр — идеальная комбинация для полезного ужина или изысканной закуски!

