Из дольки яблока в розу: «букетный» десерт, от которого ахнут все

Кто бы мог подумать, что обычные яблоки можно превратить в нежные розы? Этот пирог выглядит так, будто его готовил профессиональный кондитер, а на деле все просто и быстро. Хрустящая основа, бархатный крем и ароматные яблочные лепестки складываются в настоящий десерт-шедевр, от которого невозможно отвести глаз. Гости будут уверены, что вы заказали его в дорогой пекарне, а вы всего лишь поиграли с дольками яблок!

Сначала замесите основу из 250 г муки, 150 г холодного масла, 80 г сахара, щепотки соли и одного желтка. Раскатайте, уложите в форму и запеките до золотистой корочки. Яблоки нарежьте тончайшими пластинками, сбрызните лимоном, присыпьте сахаром и корицей. Сверните дольки в рулончики — получатся мини-розочки. Для крема прогрейте 500 мл молока, взбейте 3 желтка с 100 г сахара и 40 г крахмала, соедините и доведите до густоты, добавив ваниль. На основу выложите яблочные розы, залейте кремом и отправьте в духовку на 25 минут при 170 °C. Итог — пирог, который выглядит как арт-объект, а на вкус еще лучше!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.