День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:43

Из дольки яблока в розу: «букетный» десерт, от которого ахнут все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто бы мог подумать, что обычные яблоки можно превратить в нежные розы? Этот пирог выглядит так, будто его готовил профессиональный кондитер, а на деле все просто и быстро. Хрустящая основа, бархатный крем и ароматные яблочные лепестки складываются в настоящий десерт-шедевр, от которого невозможно отвести глаз. Гости будут уверены, что вы заказали его в дорогой пекарне, а вы всего лишь поиграли с дольками яблок!

Сначала замесите основу из 250 г муки, 150 г холодного масла, 80 г сахара, щепотки соли и одного желтка. Раскатайте, уложите в форму и запеките до золотистой корочки. Яблоки нарежьте тончайшими пластинками, сбрызните лимоном, присыпьте сахаром и корицей. Сверните дольки в рулончики — получатся мини-розочки. Для крема прогрейте 500 мл молока, взбейте 3 желтка с 100 г сахара и 40 г крахмала, соедините и доведите до густоты, добавив ваниль. На основу выложите яблочные розы, залейте кремом и отправьте в духовку на 25 минут при 170 °C. Итог — пирог, который выглядит как арт-объект, а на вкус еще лучше!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
десерты
яблоки
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.