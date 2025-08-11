Кабачковая намазка с сыром! Обалденная вкуснятина на завтрак или перекус!

Кабачковая намазка с сыром! Обалденная вкуснятина на завтрак или перекус!

Кабачковая намазка на завтрак с плавленым сыром — вкус детства на новом уровне. Когда хочется чего-то простого, но безумно вкусного, эта нежная паста станет настоящим спасением. Кабачки в сочетании с плавленым сыром создают кремовую текстуру, которая напоминает дорогой соус, но готовится из самых обычных продуктов.

Как приготовить:

Нарежьте кубиками 500 г молодых кабачков (если кожура жесткая — очистите). Морковь (150 г) натрите на крупной терке, лук (100 г) мелко нашинкуйте. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. масла, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и кабачки. Тушите под крышкой 15 минут на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте 1–3 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Влейте немного воды (50 мл), разомните овощи толкушкой до состояния пюре. Положите 120 г плавленого сыра, мелко нарезанный укроп и прогрейте, помешивая, пока сыр полностью не растворится. Должна получиться кремовая масса, похожая на густой соус.

Подавайте с пастой, картофелем или просто намазывайте на хлеб — это универсальное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит кабачки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.